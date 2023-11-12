BL劇男神洪暐哲幫粉絲塗唇釉 自爆「香水控」同時擁有40瓶
因演出BL劇《免疫屏蔽》而人氣飆升的新生代歌手洪暐哲，出席精品香水一日店長活動，洪暐哲化身暖心男友，幫粉絲噴香水、塗唇釉，由於自己本身是香水控，洪暐哲最高同時擁有40瓶香水，他說自己出門可以不帶任何保養品，但一定要帶香水。
記者羅凌筠／綜合報導
對洪暐哲而言，氣味是第一印象很重要的一環，他自己也隨心情不同變化，使用不同的香水，基本上出門都要帶3種不同味道的香氛，看場合跟心情交互使用。洪暐哲坦言，在當練習生或是選秀比賽的時候，難免因為大量練習運動流汗會有一些體味，但他堅持當個香香的男生，這是一種禮貌，也是一個尊重，想給大家總是很舒服的印象。
對於香水，洪暐哲也有特別的執著，他笑說：「一個我很喜歡的香水在2017年停產了，我很傷心，然後我就不停在網路上看網購平台，或是只要旅行看到香水專賣店，都會進去裡頭找一找，找了超過5年，終於讓我今年在網路上看到有人賣，立刻下單買了1瓶全新和1瓶二手的，價錢比原價貴好多，但我就是喜歡這個香味。」
《免疫屏蔽》全世界已經賣出超過14國版權，繼日本播出後，10月同時也在韓國上映，讓他海外粉絲增加不少，這次活動有不少遠道而來的日韓粉絲，跨海應援讓他很感動。剛推出個人全新單曲《牛頓與蘋果》的洪暐哲，日前也進錄音室錄製第2首單曲，他偷偷透露這次新歌風格完全不同，請大家期待。
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