Coldplay高雄演唱會最終日 場內外近8.7萬人次再破紀錄
昨（12）日是英國搖滾天團Coldplay演唱會最終日，高雄市長陳其邁坐鎮主場館應變中心緊盯疏運工作，經統計，昨日演唱會參與民眾最高人數達86,505人次，較前日再增加1,647人，於88分鐘疏運完畢。Coldplay在高雄世運主場館演唱會兩日分別狂吸8.4、8.6萬名歌迷，超越韓國女子天團BLACKPINK，兩天下來觀光產值總計破3.3億元，而今年1至11月，高雄已舉辦逾50場演唱會，超過80萬人次，保守估計已創超過16億觀光產值。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄捷運公司統計，昨日搭乘捷運從R17世運站往返演唱會場的人數預估全日超過3.2萬人次。往返高鐵左營站接駁車，感謝樂迷的支持，總計載運11,800人次，較前日增加4成。對於世運站南下車次之疏運規劃，捷運公司也派員緊盯各站監視畫面與進出站數據，演唱會一結束，立即啟動世運站散場人潮疏運，加密班次維持散場動線順暢，讓樂迷們皆能順利搭乘捷運。
交通局表示，演唱會兩天以來，高雄捷運共計疏運56.5萬人次，另為分流捷運人潮，更於散場時加派接駁車計40輛，並動員警義交及各局處工作人員約1100人次，期間交通秩序良好，使疏運完成時間低於原訂目標，創下疏運新記錄。
交通局補充說明，世運主場館是目前台灣辦理演唱會可容納最多人數的場地，感謝樂迷朋友配合高市府疏運規劃、採取「多搭車、不開車、多走路」的作法，也感謝場域周邊居民、機關配合各項交通管制措施。最後，交通局也邀請樂迷朋友們，別趕著回家，可持加食延暢券前往夜市品嘗高雄美食，繼續留在高雄、使用便捷的公共運輸遊覽高雄城市景點。