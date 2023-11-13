路跑／田中馬逾1.6萬名跑者齊聚彰化 吳洧騰奪冠、邱麗卿封后
台灣四大國際品牌馬拉松之一的「台灣米倉田中馬拉松」（以下簡稱田中馬），今年持續往綠色賽事指標邁進，海內外共計16,500名跑者於彰化縣田中鎮景崧文化教育園區共襄盛舉。當天一早彰化縣大家長 王惠美縣長就抵達主會場，不僅為參賽選手打氣，更親自為參與田中馬全馬組的領跑新人證婚，天還沒亮就為賽事揭開閃耀的序幕。
記者廖聿偉/綜合報導
今年田中火車站賽道前有最特別的日本加油團，擁有極富盛名的長野馬拉松的長野縣與信濃鐵道，特別組團前來跨國為台灣跑者加油！吃素的朋友們不孤單了，慈濟素食今年也首度參與田中馬與大家同樂，吸睛烤乳豬讓跑者們忍不住停下飛奔的腳步，東協異國料理的美食補給一直也都是大家參與田中馬印象深刻的其中一站！
去年董事長樂團的主唱吳永吉 吉董 完賽半馬後，發下2023年跑全馬的豪語，而今年他依約回到田中，不僅晉升「全馬」領跑員並成功跑完全程；此外，同團的鼓手林俊民、吉他手杜文祥及男子漢樂團何政毅也被推坑，與神棍樂團的嗩吶手張智彥、前中華職棒祕書長馮勝賢等人也為賽事領跑半馬；而首度參與田中馬的白吉勝（阿Ben），則與神棍樂團的吉他手張竣傑跟鼓手潘睿翊、葛萊美獎設計師李政瀚等人領跑健跑組，一起感受田中鄉親的活力與熱情，大家也與跑者們同樣的深深被田中馬的獨有魅力所吸引，約好明年田中馬再以跑聚首！
起跑氣溫22度舒適宜人，跑者都有極佳的參賽表現。全馬男總一吳洧騰以02:46:09成績拿下，全馬女總一則是邱麗卿以03:06:52 成績再度奪下后冠，她笑說希望有機會明年挑戰三連霸！