中職／笑了！味全龍紀錄單搞創意　林立變「一粒」、成晉「裝兇」

味全龍勇奪中華職棒34年總冠軍，也是隊史自1999年之後，睽違24年再度奪冠，滿場味全龍球迷享受封王歡樂時光，而味全龍的紀錄單也意外流出。 我是廣告 請繼續往下閱讀 此份紀錄單記載樂天桃猿先發打者在G7的打擊狀況，不過樂天的球員名稱卻充滿創意，像是林立被稱為「一粒」，林承飛被寫成「阿飛傳飛」，陳俊秀則是「不哭秀秀」等。這份紀錄單其實並無惡意，反而令人會心一笑，也讓教練團和球員在高張力的比賽中增加趣味。▲味全龍總冠軍系列戰以4:3擊敗樂天桃猿奪得中華職棒34年總冠軍。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.12）▲中華職棒34年冠軍賽「台灣大賽」G7，味全龍靠著首局灌下5分，3洋投聯手登板，以6比3擊敗樂天，睽違24年再奪中職冠軍。（圖／記者葉政勳攝 ）▲味全龍總冠軍系列戰以4:3擊敗樂天桃猿奪得中華職棒34年總冠軍。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.12）▲味全龍睽違24年再奪中職總冠軍。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.12）▲味全龍郭天信（左）和劉基鴻（右）在勇奪總冠軍後開心慶祝。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.12）▲味全龍擊敗樂天桃猿勇奪中職34年總冠軍，總教練葉君璋帶領所有隊職員向支持他們的球迷們致意。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.12）▲樂天桃猿總冠軍戰鏖戰七場不敵味全龍無緣總冠軍，球員賽後難掩失望表情。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.12）台灣大賽／味全主帥「司馬君璋」運籌帷幄 「三錦囊」成奪冠關鍵台灣大賽／等了24年！味全龍6：3擊敗樂天桃猿、隊史第5座總冠軍台灣大賽／百萬左投王維中眼眶泛淚！職業生涯首冠有感而發台灣大賽／上半季還在復健、8月底才投球 徐若熙滿血復活奪FMVP