Coldplay演唱會「2名素人上台開場」！本尊親曝身分：一切很突然
英國搖滾天團Coldplay（酷玩樂團）11、12日在高雄世運主場館連續開唱2天，許多歌迷前往現場朝聖。而在台灣場首日演唱會在Coldplay登台前，舞台上突然出現2名素人向現場5萬人介紹4名成員上台，讓不少粉絲對該橋段感到疑惑。擔任引言人之一的Joanne，事後就在臉書上還原事情一切經過，向粉絲解釋當初自己為何被請上台，直呼：「一切都發生的很突然。」
記者賴禹妡／綜合報導
Coldplay週六演唱會在暖場嘉賓環節結束後，台上突然出現一男一女2位素人，向台下5萬名觀眾介紹Coldplay的4位成員。其實，這是Coldplay巡演特地安排的橋段，先前加拿大場就曾邀請過3位當地原住民青年引言。
台灣場2名幸運素人嘉賓為Joanne和Andy，Joanne事後在臉書社團發文，還原當時情況，原來她也是當天到現場看演唱會的歌迷，工作人員到搖滾區找人聊天上台開場時，她和男友身為路人剛好被選中，而至今Coldplay已經累積116場演唱會都有出現這個橋段。
Joanne透露，當晚他們只能照著工作人員提供的台詞唸稿，且只有15分鐘時間準備。雖然她上台的樣子有些狼狽，但還是向現場粉絲徵求上台影片，想留下難得又珍貴的紀念。該演唱會環節內幕曝光後，也讓當晚在現場的粉絲們驚訝直呼：「你們台風很穩，看不出來是練習這麼短時間，還以為是工作人員。」