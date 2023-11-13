騎Gogoro8年真心話全講了！車主揭「最致命缺陷」：實在很傷

Coldplay演唱會「2名素人上台開場」！本尊親曝身分：一切很突然

▲Coldplay首日台灣場演唱會上，在Coldplay登台前，舞台上突然出現2名素人向現場5萬人介紹4名成員上台，讓不少粉絲對該橋段感到疑惑。（圖／Live Nation Taiwan提供）
▲Coldplay首日台灣場演唱會上，在Coldplay登台前，舞台上突然出現2名素人向現場5萬人介紹4名成員上台，讓不少粉絲對該橋段感到疑惑。（圖／Live Nation Taiwan提供）

記者賴禹妡／綜合報導

英國搖滾天團Coldplay（酷玩樂團）11、12日在高雄世運主場館連續開唱2天，許多歌迷前往現場朝聖。而在台灣場首日演唱會在Coldplay登台前，舞台上突然出現2名素人向現場5萬人介紹4名成員上台，讓不少粉絲對該橋段感到疑惑。擔任引言人之一的Joanne，事後就在臉書上還原事情一切經過，向粉絲解釋當初自己為何被請上台，直呼：「一切都發生的很突然。」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
Coldplay週六演唱會在暖場嘉賓環節結束後，台上突然出現一男一女2位素人，向台下5萬名觀眾介紹Coldplay的4位成員。其實，這是Coldplay巡演特地安排的橋段，先前加拿大場就曾邀請過3位當地原住民青年引言。 

▲英國搖滾天團Coldplay將於今(11)、明(12)兩天在世運主場館接連開唱，以統一發放LED手環替代螢光棒，演唱會結束後回收，並會公布手環回收率。（圖／截自Coldplay臉書）
▲Coldplay巡演特地安排素人上台介紹團員，暖舉讓許多粉絲相當感動。（圖／截自Coldplay臉書）
台灣場2名幸運素人嘉賓為Joanne和Andy，Joanne事後在臉書社團發文，還原當時情況，原來她也是當天到現場看演唱會的歌迷，工作人員到搖滾區找人聊天上台開場時，她和男友身為路人剛好被選中，而至今Coldplay已經累積116場演唱會都有出現這個橋段。 

Joanne透露，當晚他們只能照著工作人員提供的台詞唸稿，且只有15分鐘時間準備。雖然她上台的樣子有些狼狽，但還是向現場粉絲徵求上台影片，想留下難得又珍貴的紀念。該演唱會環節內幕曝光後，也讓當晚在現場的粉絲們驚訝直呼：「你們台風很穩，看不出來是練習這麼短時間，還以為是工作人員。」 

台灣人沒丟臉！Coldplay演唱會「手環回收率」曝　高雄排全球第4

Coldplay演唱會高雄登場！3景點、5米其林　打包周邊美食旅遊攻略

獨／Coldplay高雄開唱！隔壁50年公寓　6年房價漲269%：狠賺573萬

「搜歌神器」Shazam新增演唱會搶票功能　紅髮艾德高雄場1鍵開搶

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞