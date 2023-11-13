MLB／小熊尋找Cody Bellinger備案！將目光轉向30轟重砲Hoskins
2019年國聯（MLB）MVP Cody Bellinger可說是今年自由市場上最大咖打者，目前已有紐約洋基、舊金山巨人、芝加哥小熊展開追求，但根據《The Athletic》透露小熊已經在開始考慮失去Bellinger的備案，並將目光轉往前費城人重砲手Rhys Hoskins。
記者張志宇/綜合報導
《The Athletic》認為小熊若是簽下Rhys Hoskins，就是變相宣布在Cody Bellinger的爭奪戰中失敗了，Hoskins雖本季因傷報銷，但在去年球季156場出賽中，仍能繳出30轟、145安與打擊率0.246的成績，若順利簽下Hoskins勢必能彌補Bellinger離隊後的火力。
目前在Cody Bellinger爭奪戰中，《ESPN》記者Jeff Passan與Buster Olney就認為，雖然小熊是最有機會拿下Bellinger的球隊，但舊金山巨人將是這場爭奪戰的黑馬，因巨人在去年爭取Aaron Judge與Carlos Correa的爭奪戰鎩羽而歸，在本季休賽期勢必會在自由市場以銀彈攻勢追求一位全明星等級的球員。
Bellinger本季在小熊表現大復活，整季交出打擊三圍0.307／0.356／0.525、OPS 0.881與26發全壘打的成績，便在季後獲得國聯東山再起獎，且目前更獲得兩項銀棒獎提名。
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