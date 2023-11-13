當年收購爭議！大聯大轉讓持股4萬張 文曄慘綠股價重挫9%
大聯大10日申報股權轉讓，將採鉅額逐筆交易方式，預計每股交易金額不低於126元，轉讓4萬張文曄持股，大聯大處分利益高達37億元。但今（13）日大聯大股價開高走低，早盤漲4.5%，但隨後僅來到盤上小漲，至於文曄股價則重挫，盤中一度觸及跌停，來到125元，隨後跌幅收斂到7.58%，來到128元附近。
記者許家禎／台北報導
大聯大10日申報股權轉讓，將採鉅額逐筆交易方式，預計每股交易金額不低於126元，轉讓4萬張文曄持股。這是大聯大購股之後，首次出脫部分文曄持股。順利完成轉讓後，大聯大將退居文曄第二大股東，持股降至15.46%，祥碩則躍居文曄最大單一股東。
回顧2019年11月，大聯大宣布將以每股45.8元收購文曄5%到30%股權，但因為是突襲式收購，引發文曄不滿，認為雙方業務重疊性高，且收購價格偏低，大聯大則強調投資文曄是財務投資，過程幾經波折。
大聯大2019年投資文曄股價僅45.8元，若以10日文曄收盤價138.5元來計算，大聯大處分利益高達37億元，預計將挹注每股純益。但今日大聯大股價開高走低，早盤一度漲4.5%，來到75.5元，但隨後走勢向下，漲幅僅剩0.4%。至於文曄股價則重挫，今日盤中一度觸及跌停，來到125元，10點30分左右跌幅收斂到7.58%，來到128元附近。