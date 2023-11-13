兩性作家薇薇3寶提早報到！大量出血急送醫 輸4袋血剖腹產下女兒
兩性作家薇薇Weiisly上周提早產下第三胎，比預產期11日早2天，薇薇在9日凌晨突然大量出血，緊急送醫，最後輸了4袋血後，順利剖腹產下女兒，母女均安。老公Allen跟著進開刀房全程錄影，聽到女兒強而有力的第一道哭聲，不禁感動説：「這真的是我這輩子聽過最好聽的聲音！」放話要「封肚」的薇薇，聽聞再生一個妹妹湊成2子2女，她立刻打槍：「別鬧了！」
記者黃盈容/綜合報導
薇薇和老公Allen有2兒子，老公前世情人則在上周報到了。她預產期前夕，所住的大樓住戶在未公告的情況下就臨時施工，薇薇在家聽了一整天的鑽牆聲，感到很不舒服，苦撐1日後上床睡覺，豈料在半夜起身上廁所時，突然感覺下體「噗」的一聲「出血了」。
薇薇當下冷靜叫醒老公，Allen看到嬌妻出血後十分緊張、不知所措，緊急聯繫婦產科、打119叫救護車，交代2個哥哥先在家照顧弟弟，他就帶著薇薇上救護車了。
當時已半夜2點，在醫院等待產檢醫生時，薇薇的血壓一度降到很低，女兒心跳有點薄弱，所以等產檢醫生一抵達，就決定先輸血，並緊急幫薇薇剖腹；在輸了4袋血之後，10分鐘不到女兒「Ariel」就誕生了！
全程陪伴在旁的Allen心情既期待又緊張，直到聽見Ariel的哭聲，看到2700公克小小的、但健康可愛的Ariel，才鬆了一口氣，感動瞬間湧上心頭，薇薇則是因爲麻醉未退，一直暈暈地微笑看著女兒。
Ariel的名字是2個哥哥以小美人魚取的英文名，雖然Ariel提早來到世界，讓爸媽一度緊張了一下，但在醫生專業及護士的細心照護下，Ariel身體恢復狀況良好。