欲讓戰火擴及中東　哈瑪斯曾為第2階段攻擊做準備

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在被哈瑪斯占領的集體農場（Kibbutz）小鎮貝里（Be'eri），一名死去的戰士身上帶著一本筆記本，上頭潦草地寫著古蘭經經文和他接獲的命令，「殺死盡可能多的人，劫持盡可能多的人質」。其他人則備有毒氣罐、手銬和溫壓手榴彈，目的是讓這座小鎮在一夕之間變成人間煉獄。
所有的一切都像是駭人拼圖中的每一小塊，構成這起恐怖行動的每一處細節，在特定地點進行數以百計不同的犯罪活動。以色列遇襲5週後，重新組裝的碎片開始揭露哈瑪斯更廣泛計畫的輪廓，分析人士說，這項計畫的目的不僅僅是殺死和俘虜以色列人，而是點燃一場席捲中東地區的烈焰，從而激起更大規模的衝突。
根據報導，4個西方和中東國家的10多名現任和前任情報和安全官員提出的證據顯示，哈瑪斯策劃者意圖發動一場歷史性攻擊，盼能藉此迫使以色列做出壓倒性反應。幾名先前未曾論及此事的官員說，有關哈瑪斯引戰動機的情報在最近幾天變得更加清晰。
這些調查結果也讓各界對哈瑪斯欺騙以色列情報機構並挫敗以色列國防軍（Israel Defense Forces）在第一時間擋下攻擊的策略和方法有了新的認識。哈瑪斯在大約30個地點突破以色列邊境後，在至少22座以色列村莊、城鎮和軍事哨所對士兵和平民大開殺戒，接著將以色列守軍捲入槍戰，雙方持續交火超過1天。
新證據顯示，他們當時甚至計劃要展開進一步行動。這些官員說，其中一些好戰分子帶著足夠維持數天的糧食、彈藥和裝備並接獲指示，倘若第一波攻勢成功，他們將繼續深入以色列，可能對以國較大城市發動攻擊。
聽取簡報的前美國官員匿名表示：「如果發生了這種情況，將是一次巨大的宣傳勝利，這不僅是對以色列的象徵性打擊，也是對巴勒斯坦自治政府的象徵性打擊。」
哈瑪斯官員納伊姆（Basem Naim）說：「我們知道會掀起一波激烈反應，但如果有其他選擇，我們也不會走上這條路。我們別無選擇。」
調查結果揭露哈瑪斯在發動突襲前，鉅細靡遺地蒐集情報。一些死去的戰士身上帶著高解析度地圖，據推測是透過離地150英尺的無人機所繪製，從影像中植被的乾燥程度來看，時間點大概落在夏天。
此外，還有一支部隊帶著在亞魯米集體農場（Kibbutz Alumim）發現並搶來的以色列武器和彈藥清單，而哈瑪斯武裝分子並未攻破這處集體農場。
除了地圖和其他文件外，許多死去的戰士身上還帶著手銬和瓦斯罐，以及燒毀民宅的指令。據目擊者和趕赴現場的第一線應變人員表示，這項策略的目的是將居民逼出安全避難處。
令一些分析人士更加擔憂的是，有證據表明哈瑪斯當時正在為更大規模的攻擊做準備。
一名不願透露姓名的以色列高官說：「他們計劃發動第2階段攻擊，鎖定目標包括以色列主要城市和軍事基地。」
分析人士說，哈瑪斯精心策劃和準備大規模屠殺以色列平民，極可能激怒以色列政府派軍前往加薩。事實上，哈瑪斯領導人已公開表示願為此蒙受重大損失，其中可能包括讓許多生活在哈瑪斯統治下的加薩百姓失去生命。
現任和前任情報官員和反恐專家指出，哈瑪斯願意接受這樣的犧牲，作為在中東地區推動新一波巴勒斯坦暴力抗爭的代價，並破壞以色列和阿拉伯國家關係正常化的努力。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1121113
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