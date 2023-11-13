無店招美容館以性感辣妹宣傳攬客 台南警逮13人送辦

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台南市警察局第一分局獲報指出，東區某美容會館，雖有營業執照登記，但外觀無任何店招，男、女服務生達15人以上，尋芳客絡繹不絕，該店雖有請領營業執照登記，但外觀無任何店招，非常隱匿，透過網路社群以具有挑逗性暗示的辣妹大肆宣傳，且採網路預約制，每節50分鐘計費1900元。該店家以監視器、門控、臨檢警示燈號與男服務生看守櫃檯並不定時於店外觀看監控，逃避警方取締。
分局長歐祖明認為此風不可長，遂指示行政組強力取締作為，經持續蒐集證據後，向台南地方法院聲請搜索票核准，於昨(11)日晚間22時許到該美容會館外面埋伏，發現有尋芳客陸續進入消費，警方抓準時機突襲進入店內執行搜索，當場查獲2男客與2女服務生剛完成半套性交易，同時調查在場6名女服務生皆曾有性交易紀錄，並查扣保險套(含使用過)、監視器、大門電鎖遙控器、營業帳冊、電腦主機及現金新台幣71300元等證物。
該美容會館被警方查獲當下，其營業用手機一直不停顯示尋芳客LINE訊息，另工作人員會將使用完的保險套以塑膠袋及衛生紙包裹後，棄置在戶外樓梯口的熄菸桶內，增加警方取締之難度。
警方訊後將男客及女服務生共10人依違反社會秩序維護法裁罰；郭姓負責人(29歲)及工作人員黃男(20歲)、邱男(34歲)等3人依刑法妨害風化罪嫌移送法辦。