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勒贖1500萬不成活活燒死肉票　逃亡20年落網判無期徒刑定讞

▲犯下擄人勒贖殺人撕票的「八號分機」在逃重犯巫秋標，去年在高雄鳳山落網，最後遭判無期徒刑（圖／NOWnews資料照，翻攝畫面）
▲犯下擄人勒贖殺人撕票的「八號分機」在逃重犯巫秋標，去年在高雄鳳山落網，最後遭判無期徒刑（圖／NOWnews資料照，翻攝畫面）

記者潘千詩／台北報導

被刑事局列為「重要緊急查緝專刊」名單的55歲殺人查緝逃犯巫秋標，因21年前結夥犯下擄人撕票案，案發後逃亡20年，直到去年才在高雄落網，最高法院維持歷審見解，駁回上訴，依擄人勒贖而故意殺人等罪，判處無期徒刑定讞。

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判決書指出，蔡峯宗在高雄市的租屋處經營公司，販賣太陽能熱水器等產品。2001年，蔡因急需資金周轉，獲悉李姓鄰居及其子家境富裕，於是找來巫秋標等人商議綁架事宜，並多次駕車跟蹤李的兒子。

2002年2月21日，由同夥吳榮福搭載蔡峯宗、巫秋標、李德榮埋伏在台南市東區中華東路附近，當天上午9時許，見李男兒子的車出現，吳榮福即駕車碰撞，製造假車禍，並趁李下車理論時，將李推入車後座擄走並搜刮李身上的提款卡，逼問密碼、強破李用手機聯繫父親交付1500萬元贖金。

期間，吳榮福先用提款卡領出1萬5000元現金，但李家最後只籌到10萬元，巫男聽到後在電話中怒回「（10萬元）留著辦後事啦」並掛斷，眾人將肉票綁到台南山區某木造工寮，將李連同車一起點燃，李被活活燒死。

警成立專案小組，陸續逮補李德榮、蔡峯宗、吳榮福；蔡峰宗、吳榮福遭判無期徒刑定讞，點火燒死肉票的李德榮判處死刑定讞，現關在台南看守所。

巫秋標犯後逃亡遭通緝，直到2022年4月13日在高雄市被緝獲。一、二審依擄人勒贖而故意殺人、結夥三人以上強盜等罪，合併判處無期徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

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