勒贖1500萬不成活活燒死肉票　逃亡20年落網判無期徒刑定讞

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2002年2月21日，由同夥吳榮福搭載蔡峯宗、巫秋標、李德榮埋伏在台南市東區中華東路附近，當天上午9時許，見李男兒子的車出現，吳榮福即駕車碰撞，製造假車禍，並趁李下車理論時，將李推入車後座擄走並搜刮李身上的提款卡，逼問密碼、強破李用手機聯繫父親交付1500萬元贖金。
期間，吳榮福先用提款卡領出1萬5000元現金，但李家最後只籌到10萬元，巫男聽到後在電話中怒回「（10萬元）留著辦後事啦」並掛斷，眾人將肉票綁到台南山區某木造工寮，將李連同車一起點燃，李被活活燒死。
警成立專案小組，陸續逮補李德榮、蔡峯宗、吳榮福；蔡峰宗、吳榮福遭判無期徒刑定讞，點火燒死肉票的李德榮判處死刑定讞，現關在台南看守所。
巫秋標犯後逃亡遭通緝，直到2022年4月13日在高雄市被緝獲。一、二審依擄人勒贖而故意殺人、結夥三人以上強盜等罪，合併判處無期徒刑，最高法院駁回上訴定讞。
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