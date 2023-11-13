宗教與藝術結晶 紫南宮領頭羊藝術潮流公仔誕生

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藝站當代藝廊表示，每年這個時候，人們都滿懷希望地等待著紫南宮新年度錢母的推出，甚至成了社會焦點，吸引著大批人潮排隊領取紫南宮派發的錢母，不論是金錢母、銀錢母，還是當年度生肖造型的擺飾，都蘊含傳統宗教信仰的力量，趨使人們渴望領有，好庇佑來年好運勢。有鑑於此，「紫南宮領頭羊十二生肖財寶座」的問市，不僅僅是藝術創作的推出，更是一場引人注目的宗教盛事。
「紫南宮領頭羊藝術公仔」由52My Art藝術交易平台與藝站當代藝廊攜手設計開發，呈現土地公造型的領頭羊公仔，結合十二生肖錢母財寶座。平台執行長黃晟榞表示，一直以來，他們都在思考如何將傳統宗教信仰與新創藝術相融合，產生獨特的能量，歷經2年多籌備，終能極致地將傳統宗教文化與藝術交融一體，激盪出現代藝術新火花。
執行長說明新藝品的造型，在土地公領頭羊頭上的金元實雋刻「招財進寶」大篆體，腰帶刻有象徵財富的$英文，並在福字褲帶上嵌入了腰纏萬貫、有福入庫意象。手持柺杖代表貴人相扶，底座則以易經十二生肖的卦象，以及五行屬性概念設計。每個生肖年位置都能嵌入當年度發行的金銀錢母，同時對應五行所屬方位。而太極圖的陰陽眼可與士地公領頭羊結合並旋轉，象徵年年財源廣進。值得一提的是，在製作過程加入了紫南宮香火，以加持靈力與財氣祝福。
此外，每件作品都擁有獨立的RFID編號與防偽功能，這不僅增加了收藏價值，也寓意各行各業的領頭羊在新的一年都能帶來財運。這是一件結合宗教文化、潮流藝術與永續精神的精彩創作，已為台灣新創藝術注入新風貌。