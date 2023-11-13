Coldplay台上脫口中文髒話接地氣　心疼粉絲「飯店漲得有點貴」

英倫搖滾天團Coldplay（酷玩樂團）昨（12）日繼續在高雄世運主場館展開第二場演唱會。當晚主唱克里斯馬汀（Chris Martin）點了兩名粉絲上台，一同與他合唱歌曲〈Up&Up〉，他卻一時口誤叫錯粉絲的名字，下秒竟用中文脫口而出簡潔有力的髒話：「X」笑翻全場。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲Coldplay是英國殿堂級搖滾樂團。（圖／翻攝自Coldplay臉書）Coldplay昨（12）日獻唱多首夯曲，包括〈Paradise〉、〈The Scientist〉、〈Viva la Vida〉、〈Yellow〉等。當晚克里斯馬汀點了兩名頭戴魔法師米奇帽子、米妮耳朵的頭飾的幸運粉絲上台，粉絲上台後不敢置信，並與克里斯擁抱且激動泛淚。隨後，克里斯跟粉絲借了米奇帽子頭飾戴上，開始一段即興演唱，唱完後不小心把粉絲Abby的名字叫成「Mickey Mouse」，他馬上意識到自己叫錯名字，立刻開玩笑的說：「抱歉抱歉！在這個情況，我應該要說『X！』。」▲Coldplay來台開唱，吸引5萬名粉絲到場支持。（圖／Coldplay IG）演唱會接近尾聲時，克里斯馬汀感謝這兩天到場的歌迷，而他也得知高雄有住宿業者哄抬房價，漲價1萬的消息，感言說完後他話鋒一轉，以幽默的口吻說：「還有我很抱歉有些飯店價錢漲得有點貴」，笑翻現場5萬名歌迷。Coldplay演唱會竟出現假票賣家 每張售價4、5千元台灣人沒丟臉！Coldplay演唱會「手環回收率」曝 高雄排全球第4Coldplay酷玩樂團唱到一半喊卡！主唱要求粉絲收手機 暖心原因曝Coldplay鼓手「手畫蓮池潭龍虎塔」 威爾感謝高雄：莫大的榮幸！