王彩樺86歲父心臟開刀！揭11個月大喪母心酸身世「父兼母職帶大」
54歲資深女星王彩樺，在藝能界打滾快40年，帶給觀眾許多歡笑，不過，她背後其實有著坎坷身世。王彩樺今（13）日發文透露，86歲父親今心臟開刀，並提到「記得出生11個月我的媽媽就過世，爸爸奶奶辛苦的把我跟哥哥扶養長大」，但爸爸10多年來生病都說自己處理，知道王彩樺在忙，都要她別擔心，王彩樺很感激爸爸的貼心，不過這次不一樣，「這次開刀我感覺他需要我跟哥哥去陪他，所以我跟哥哥立馬現在坐高鐵去台南陪爸爸，我愛我的爸爸」，孝心感動眾人。
記者黃盈容/綜合報導
王彩樺之前就曾發過爸爸照片，爸爸長相帥氣凍齡，絲毫不像86歲，令網友驚豔！今因爸爸開刀，王彩樺有感而發吐心聲，「沒想到我的媽媽卻在我這麼小就離開，阿嬤還要照顧我跟哥哥，爸爸也是父兼母職，還要工作，記得阿嬤中風10幾年都是爸爸在照顧」，她直讚爸爸很帥很孝順。
王彩樺自幼喪母，家境不好，為了賺錢她未成年就開始在牛肉場走跳，還曾上廁所遇色狼偷看。她發文也透露當年努力背後的原因：「我16歲時，我就告訴我自己，我要出來賺錢養家，讓阿嬤爸爸不要那麼累，那麼的辛苦」，所謂百善孝為先，她爸爸每天運動很養身，只要爸爸快樂，她就開心。
王彩樺今南下陪爸爸開刀，她也不忘溫情喊話「父母養育&恩重如山，帥爸爸我會一直在您身邊孝順您，永遠愛您」。