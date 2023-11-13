粉絲抖內錢其實很難賺！YTR曝「驚人抽成比例」：Google拿更多了
隨著網路的迅速發展，讓人類的生活習慣大幅度改變，視聽娛樂都相當仰賴網路，也讓大批的網紅、Youtuber橫空出世，一些知名網紅的收入更是相當驚人、代言、粉絲抖內收不完。不過近期就有YTR透露「Google驚人抽成比例」，直言網紅生存越來越不易。
記者潘毅／綜合報導
YouTuber「Dinner lin低能林」近期拍攝一段短影音懇求：「以後看到業配團購不要滑掉了！頻道經營成本高昂！」他表示近期有收到一筆粉絲抖內3290元，後續自己查看後台營利功能後，卻發現預估收益只有1489元，而過去28天他只收到這筆超級感謝（Super Chat）抖內，因此換算下來，網紅本人只能拿到這筆粉絲抖內的45%。
低能林也無奈表示：「以往呢，（創作者）都有7成可以拿，這次不知道為什麼只剩45%，所以你們覺得做YouTube好賺嗎？」他也坦言當然還有一些業配收入，但影片的拍攝、剪輯、設備都是額外成本，都是網紅自掏腰包，「一支影片的成本，少的幾百塊，多至上萬塊」。
這也讓低能林想對觀眾們說「看到喜歡的網紅有開團購或接業配，希望大家別再那麼反感，有資金來源，才能創造更優質的內容」。而誇張的分潤比例，也讓不少網友驚呼「創作者真的辛苦了」、「平臺理所當然也應該抽成，但是抽成的比例好像有點多」、「也抽太多了吧...」。