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民雄警邀請網紅Lala拍攝反詐宣導影片

▲網紅Lala拍攝反詐宣導短影音，以投資詐騙為主軸，讓更多民眾遠離假投資的陷阱，避免辛苦錢落入詐騙集團手中（圖／嘉義縣警察局民雄分局提供）
▲網紅Lala拍攝反詐宣導短影音，以投資詐騙為主軸，讓更多民眾遠離假投資的陷阱，避免辛苦錢落入詐騙集團手中（圖／嘉義縣警察局民雄分局提供）

記者黃敬堯/嘉義報導

嘉義縣警察局民雄分局與半導體工程師正妹網紅「潘亭卉Lala」合作拍攝反詐宣導短影音，向民眾科普假投資真詐騙的特徵與手法，並呼籲如果遇到疑似詐騙，務必撥打110或165反詐騙專線確認，以避免辛苦錢落入詐團手中。

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去年剛畢業、現在是半導體工程師的潘亭卉Lala，休假沒事的時候喜歡到漂亮的地方當Model外拍，妝髮、穿搭、擺拍都很純熟的她，經營社群僅有短短一年，即擁有1.4萬IG粉絲，民雄分局表示，為了讓更多民眾能清楚了解反詐騙觀念，特別邀請網紅潘亭卉Lala擔任「民雄打詐隊」反詐騙大使，並拍攝宣導短片，內容以淺顯易懂的多元化反詐宣導，藉此吸引年輕人注意，提醒民眾現在假投資陷阱均隱藏在社群網站及交友軟體內，且常以「穩賺不賠，保證獲利」等聳動標題，吸引肥羊落入陷阱，再慢慢蠶食受騙者的荷包，等到被害人驚覺受騙時，騙走的錢已經要不回來。


反詐騙影片在社交媒體平台上迅速傳播，獲得了廣泛的點擊與分享，迴響熱烈。警方表示，這種與網紅的合作模式更能吸引年輕人的關注，提高反詐騙宣導的效果，也為打擊犯罪注入了新動力。

▲網紅Lala擔任「民雄打詐隊」反詐騙大使，以淺顯易懂的多元化反詐宣導，藉此吸引年輕人注意（圖／嘉義縣警察局民雄分局提供）
▲網紅Lala擔任「民雄打詐隊」反詐騙大使，以淺顯易懂的多元化反詐宣導，藉此吸引年輕人注意（圖／嘉義縣警察局民雄分局提供）
民雄分局呼籲，現今投資詐騙大多透過臉書、IG、Line群組進行招募，甚至拍攝短影片置入YouTube廣告內，利用聳動的投資標語及話術，加深民眾投資慾望。提醒民眾投資請找尋合法管道，勿聽從來路不明的投資方法，謹記陌生人不會隨意教別人賺錢，接收投資資訊也須先多方查證，才能守住自己的荷包，避免成為詐騙集團眼中的肥羊。

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