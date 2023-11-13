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中信金股價委屈？總座稱沒什麼感覺先顧好營運　股利會比去年好

▲中信金股價淨值比被認為在金控股中偏低，被問到是否對股價感到委屈？中信金控總經理陳佳文表示沒什麼感覺，重點是把營運股好，今年獲利有望創新高。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲中信金股價淨值比被認為在金控股中偏低，被問到是否對股價感到委屈？中信金控總經理陳佳文表示沒什麼感覺，重點是把營運股好，今年獲利有望創新高。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

中信金控今（13）日舉行第3季法說會，中信金總經理陳佳文表示，今（2023）年自結第3季稅後盈餘198億元創下新高，前3季稅後盈餘485.86億元，年成長51%，雖然第4季不容易突破第3季，但全年獲利創新高沒問題。只是，被問到中信金股價淨值比（PB）在金控股中偏低，是否覺得股價委屈?他說，「沒什麼感覺」，重點是把營運顧好，終究會反映基本面，一點都不擔心，因為中信很多業務都是第一。

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中信金表示，受益於子公司中信銀行、台灣人壽雙引擎營運表現出色，2023年第3季金控獲利季成長達25%，累計2023年前3季獲利年成長51%，稅後股東權益報酬率（ROE）優於金控同業。其中中信銀行受益於存放款成長動能穩健，淨利息收入持續成長，且因財富管理業務動能良好、信用卡消費金額持續成長，以及法人金融與個人金融相關業務帶動，推升整體手續費收入，加上交易收入大幅增長，2023年前3季合併稅後盈餘達317.14億元，為歷史新高，年成長10%業。

保險業務方面，台壽持續推動保障型、外幣保單及健康傷害險等商品銷售，深耕長年期繳商品，銷售占比顯著提升，2023年第3季因新台幣兌美元持續貶值，避險成本下降，加上股利持續挹注及擺脫防疫險損失的影響，累計2023年前3季稅後獲利較去年同期成長181%。

對於股價淨值比偏低，陳佳文則指出，中信金到9月底股價淨值比1.25，這幾天有1.27，若與「銀行」為主體的金控相較，像是兆豐金、合庫金、玉山金等都在1.5左右，中信金顯得低很多，若與以「壽險 」為主體的大型金控相比，如國泰金、富邦金、新光金、開發金等很多都低於1，「我們看起來也還可以。」

陳佳文分析，主要原因除投資者覺得以「銀行」為主體的金控，營運穩定，獲利較可預期，以「保險」為主體，預測度比較低，好的時候很好，不好的話像是去年就很不好，也因此，投資者給保險相關的金控評價就會很低。其實，中信金的銀行獲利占比達7成，台壽只占2成5，因此，股價淨值比介於銀行與壽險為主金控之間，就看投資人怎麼解讀。

另外，他也提到，即便去年很辛苦，中信金還是可發出1元股利，在金控中殖利率是最高的，中信金營運算穩健。當然，影響股價因素複雜，也包含中信金也是金控外資持股比重最高的，高達3成7，即只要台灣權重縮小，外資就會減碼持股，因此，也不純粹是中信金表現不好，外資變動也很大。

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