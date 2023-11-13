中信金股價委屈？總座稱沒什麼感覺先顧好營運　股利會比去年好

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保險業務方面，台壽持續推動保障型、外幣保單及健康傷害險等商品銷售，深耕長年期繳商品，銷售占比顯著提升，2023年第3季因新台幣兌美元持續貶值，避險成本下降，加上股利持續挹注及擺脫防疫險損失的影響，累計2023年前3季稅後獲利較去年同期成長181%。
對於股價淨值比偏低，陳佳文則指出，中信金到9月底股價淨值比1.25，這幾天有1.27，若與「銀行」為主體的金控相較，像是兆豐金、合庫金、玉山金等都在1.5左右，中信金顯得低很多，若與以「壽險 」為主體的大型金控相比，如國泰金、富邦金、新光金、開發金等很多都低於1，「我們看起來也還可以。」
陳佳文分析，主要原因除投資者覺得以「銀行」為主體的金控，營運穩定，獲利較可預期，以「保險」為主體，預測度比較低，好的時候很好，不好的話像是去年就很不好，也因此，投資者給保險相關的金控評價就會很低。其實，中信金的銀行獲利占比達7成，台壽只占2成5，因此，股價淨值比介於銀行與壽險為主金控之間，就看投資人怎麼解讀。
另外，他也提到，即便去年很辛苦，中信金還是可發出1元股利，在金控中殖利率是最高的，中信金營運算穩健。當然，影響股價因素複雜，也包含中信金也是金控外資持股比重最高的，高達3成7，即只要台灣權重縮小，外資就會減碼持股，因此，也不純粹是中信金表現不好，外資變動也很大。