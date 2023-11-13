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公私三方協力改善樂天桃園棒球場　張善政：明年3月底前務必完工

▲張善政今日下午前往視察「樂天桃園棒球場排水改善、草皮移植作業」。（圖／桃園市政府提供）
▲張善政今日下午前往視察「樂天桃園棒球場排水改善、草皮移植作業」。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台／桃園報導

中華職棒總冠軍賽事昨（12）日剛落幕，樂天桃園棒球場將從今（13）日起進行3項優化改善工程，包括「場地排水及噴灌系統改善」、「夜間照明系統優化」及「外野看台地坪及座椅更新」等。桃園市長張善政今日下午前往視察「樂天桃園棒球場排水改善、草皮移植作業」。張善政表示，因應職棒賽季將於明（113）年4月開打，後續還包括驗收、壓力測試等流程，工程的時間壓力非常大，務必要在明（113）年3月底前完工，在開賽前讓球場煥然一新、品質符合國際賽事場地標準，也讓球迷有不一樣的感覺。

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張善政指出，樂天桃園棒球場在2009年完工後，未曾進行大規模整修，場地排水系統已難以符合最新國際球場標準，夜間照明也使用較耗能的燈泡，且亮度不足，此外，外野座位及地坪皆已老舊。

張善政表示，本次優化修繕工程由市府、樂天球團與中央三方合作，初估所需工程經費約新臺幣1.2億元，其中中央負擔6成經費、市府負擔2成、樂天球團負擔2成，將先由樂天球團進行草皮移植，把透水層挖除後，再由市府接手新設透水土層與排水、噴灌系統等，讓球場能於雨停後30分鐘內排水至可比賽狀態。後續也將進行LED照明設備、外野看台地坪及座椅更新，希望讓球迷享有最優質的觀賽環境。

樂天桃猿棒球隊領隊川田喜則表示，感謝桃園市政府、中央大力支持樂天球團進行球場改善工程，雖然工期相當短，但樂天球團與市府密切合作聯繫，希望在明年職棒賽季開幕前，打造更好的球場環境。

體育局長許彥輝表示，為逐步提升球迷觀賽品質，市府在上半年完成「棒球場外野看台電視牆更新工程」，今日起也將由市府與樂天球團，在公私協力下共同完成3大項優化改善重大修繕工程。

▲張善政表示，本次優化修繕工程由市府、樂天球團與中央三方合作，初估所需工程經費約新臺幣1.2億元。（圖／桃園市政府提供）
▲張善政表示，本次優化修繕工程由市府、樂天球團與中央三方合作，初估所需工程經費約新臺幣1.2億元。（圖／桃園市政府提供）
許彥輝說明，在6月中央提出棒球場專案修繕補助計畫構想後，張市長隨即責成體育局邀集工程、法律、體育等領域的專家學者，與委託營運OT廠商樂天球團進行協商，並於9月達成初步共識，依序排列「場地排水及噴灌系統改善」、「夜間照明系統優化」及「外野看台地坪及座椅更新」3大修繕工項。

許彥輝指出，中華職棒賽季為每年4月至11月，球場每年僅有約4個月空檔可以施工，市府為把握黃金修繕期，確保113年度賽季如期開打，在中央補助經費撥款前，已獲市議會支持5,000萬元墊付款，並正加速辦理委託規劃設計作業，預計11月底前完成設計，並將工程上網發包，12月底前開工。

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