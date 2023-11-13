友邦駐聯合國代表組團訪台 將晉見蔡英文、拜會游錫堃
外交部今天指出，「友邦駐聯合國常任代表訪台團」一行7人應我國政府邀請，於11月13日至18日訪問台灣，該團在台期間，將晉見蔡英文總統、拜會立法院長游錫堃等政府官員，另將參訪參訪亞蔬－世界蔬菜中心、南部科學園區及國立故宮博物院。外交部表示，訪賓資歷豐富且熟悉聯合國事務，並以堅定行動支持台灣參與聯合國體系。
記者邱新博／台北報導
外交部說明，訪團成員包括聖文森常代金蘭妲（Inga Rhonda King）大使、馬紹爾群島常代柯布婭（Amatlain Elizabeth Kabua）大使、諾魯常代德瑘（Margo Reminisse Deiye）大使、貝里斯常代傅勒（Carlos Fuller）大使夫婦，以及巴拉圭代辦裴瑞拉（José Eduardo Pereira Sosa）夫婦。
外交部說，該團此行將晉見蔡英文總統、拜會立法院長游錫堃、國家安全會議副秘書長徐斯儉、外交部長吳釗燮、衛生福利部長薛瑞元、環境部長薛富盛、數位發展部長唐鳳、大陸委員會主任委員邱太三、國家發展委員會副主任委員高仙桂，以及接受外交部政務次長田中光款宴；另將拜會國家災害防救科技中心及財團法人國際合作發展基金會等。
訪團也將出席「2023第六屆全球企業永續論壇」並拜會我國無任所大使簡又新，另參訪亞蔬－世界蔬菜中心、南部科學園區及國立故宮博物院。
外交部表示，訪賓資歷豐富且熟悉聯合國事務，並以具體行動堅定支持我國參與聯合國體系，是我國的真摯友人。此行來訪除實地瞭解我國政經發展現況外，也將就聯合國體系當前關切議題與相關部會交換意見，增進我國對聯合國運作的瞭解，確保政府各項政策能與國際接軌，以妥善保障我國人民福祉，並進一步貢獻國際社會，凸顯台灣是國際社會良善力量的正面形象。