捷克直航「來台人數」不增反降　觀光署4動作救雙邊旅遊

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根據觀光署統計，今年6月台人赴捷克僅10人次，7月中旬開航後，7月人次就有829人，8月、9月更分別有1428人次與1660人次，人數持續走揚，但捷克來台人次從6月271人次、7月513人次後，8月512人次、9月509人次略為下滑。
捷克觀光局局長巴士杰認為，雙邊旅遊應該要靠商業發展帶動，吸引更多大型公司舉辦各式各樣的活動，如果有更多經濟上的商業合作，就會有更多捷克人來台。他坦言，很多捷克人若要去亞洲旅遊，都會選擇泰國，因為泰國有海岸、費用比較便宜，對捷克人來說，台灣知名度還不是特別高，現在慢慢認識台灣是友好、亞洲民主國家，相信如果台灣可以做更多宣傳推廣，也會有更多捷克人來台。
台灣觀光署說明，捷克位處歐洲中部，觀光署由駐法蘭克福辦事處兼管，持續與外交部駐捷克辦事處保持良好互動，合作協力推廣捷克人民來台灣觀光。開航前3個月已由駐法蘭克福辦事處參加布拉格機場公司舉辦的觀光推廣會介紹台灣旅遊資源，共有29家、42位捷克旅行業者參加，促進產品銷售，6月中旬也邀請10位捷克旅行業者來台熟悉旅遊並辦理台捷業者交流會，觀光署廣邀台灣觀光相關業者參加，計有19家業者報名，共38位代表與捷克業者交流，促進旅遊產品包裝，擴大台捷旅遊。
開航後，觀光署表示，9至10月與中華航空合作在布拉格市區與布拉格機場刊登台灣觀光形象廣告，10月19日於布拉格辦理台灣觀光推廣會，吸引超過40家捷克旅行業者參加。
觀光署駐法蘭克福辦事處主任謝長明表示，將持續與華航合作宣傳推廣，邀請當地旅行業者、網紅或媒體等來台踩線，擴大台捷旅遊市場；10月的業者推廣會，除由華航進行服務內容說明外，辦事處亦以到台灣的10個理由為題對捷克業者進行台灣觀光資源簡報，另針對入境抽獎、免費過境半日遊等優惠措施進行說明，吸引捷克赴紐澳的旅客及來台交換學生。