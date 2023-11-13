修平人資系方正法 生命勇者永不放棄朝夢想前進

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為了這得來不易的上進機會，方正法不論身心有多麼疲累，總是風雨無阻上下學，並堅持完成每項作業及報告。陳寶華老師說，對一般學生來說，完成作業是很平常的事，對全身只有頸部以上能自由操控的人，打報告真是艱難任務，他只能用下巴觸控電腦鍵盤、操作滑鼠，一個字一個字費勁操作。陳寶華說，初次見到方正法操作電腦的樣子，她十分動容，也更惜福自己擁有的一切。
方正法堅毅向學的精神，讓所有任課老師讚嘆佩服，班上同學也深受啟示，不僅惜福，也更加用心學習，勤快做筆記，並幫忙將筆記拍照上傳，方便無法自行翻書的方正法得以用手機閱讀。此外，在平日生活作息上，同學們也展現手足愛，幫忙跑腿買便當、推輪椅等，隨時有人在旁給予協助。
由阿公阿嬤扶養長大的方正法，自小在愛的環境中成長，從不怨天尤人，也懂得付出與感恩，溫暖開朗個性贏得「陽光」稱號，與他相處總會帶給人如沐春風的感覺。尤其，方正法對自己的遭遇從不自卑，小學三年級開始，就經常受邀分享生命故事，因此結識許多好朋友，而這些好朋友，後來也能成為方正法生命中的貴人，有了他們一路的關懷與陪伴、指引正向思考，讓正法感覺社會充滿了溫暖有希望。
其中，生命勇者劉銘，是方正法的啟蒙者，也是誓言要學習效法的偶像。「永不放棄自己與回饋社會」是方正法的座右銘。他說，我只是身體上不方便，並不代表很多事情做不到。未來，方正法想創立一個網路的人力資源平台，協助身障朋友擁有穩定工作。方正法堅信，天生身體的缺憾，不能阻止他對夢想的追求，他將以無比勇敢毅力，勇闖這個美好世界。