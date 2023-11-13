台灣為美國第六大國際學生來源增長6.6% 近一半攻讀研究所
美國在台協會（AIT）今天指出，國際教育交流協會（IIE）與美國國務院教育與文化事務局今天公布的「2023國際教育交流門戶開放報告」顯示，台灣自2015年至2023年以來，赴美留學人數年年成長，成長趨勢僅在2019-2021年因受新冠疫情影響而中斷。台灣仍然是美國第六大國際學生來源地，占美國國際學生總數的2.1%。
記者邱新博／台北報導
「國際教育交流門戶開放報告」是每年由國際教育交流協會彙整，是一份國際學生在美國高教就讀、以及美國學生在海外大專院校留學的全面性資料報告。
AIT表示，2022年至2023學年度赴美國大專院校就讀的台灣留學生總數從2萬487人成長至2萬1834人，相較去年成長了6.6%；2023年門戶開放報告指出，國際學生致力於赴美國學習，美國仍然是國際學生的全球首選求學目的地，迎來1,057,188名國際學生，較去年成長了11.5%。
AIT根據這份報告指出，在美國求學的台灣學生中，最大比例（45.7%）為攻讀研究所學位，這部分較前一學年增長了10.8%，使台灣名列美國第五大國際研究生來源地。在美國的台灣留學生有27%在攻讀大學學位。留美台灣學生超過23%選擇專業實習（OPT）課程，較上年度成長7.7%，使台灣名列美國OPT學生第四大來源地。留美台灣學生有將近4%就讀於非學位課程，較前一年顯著成長38%以上。