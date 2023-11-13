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桃園復興托嬰中心11/17前受理報名　張善政：持續提升托育量能

▲張善政指出，桃園復興托嬰中心，1、2樓則是已經開始收托的復興非營利幼兒園。相信在原有的幼兒園基礎上，再加入托嬰中心，更能發揮照顧能量。（圖／桃園市政府提供）
▲張善政指出，桃園復興托嬰中心，1、2樓則是已經開始收托的復興非營利幼兒園。相信在原有的幼兒園基礎上，再加入托嬰中心，更能發揮照顧能量。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台／桃園報導

公設民營桃園復興托嬰中心今（13）日下午舉行「公設民營桃園復興托嬰中心開幕活動」。桃園市長張善政出席活動時表示，為使桃園的托育環境更加完整，市府除持續布建公共托育設施外，也積極輔導私立托嬰中心、居家托育人員與市府簽訂準公共化契約，讓送托家長也能享有托育補助，目前簽約率皆達9成以上，未來市府會持續努力，盼將桃園的托育量能繼續提升。

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張善政說，桃園復興托嬰中心是桃園成立的第44處公共托育設施，委託社團法人中華利仁社會福利協會營運，將招收45名滿2個月至2歲的嬰幼兒。本棟建築3樓為今日開幕的公設民營桃園復興托嬰中心，1、2樓則是已經開始收托的復興非營利幼兒園。相信在原有的幼兒園基礎上，再加入托嬰中心，更能發揮照顧能量，為桃園孩子提供更好的托育環境。

▲公設民營桃園復興托嬰中心預計招收45名滿2個月至2歲嬰幼兒，自今年11月3日下午2 時起受理報名登記至11月17日下午2時截止。（圖／桃園市政府提供）
▲公設民營桃園復興托嬰中心預計招收45名滿2個月至2歲嬰幼兒，自今年11月3日下午2 時起受理報名登記至11月17日下午2時截止。（圖／桃園市政府提供）
社會局長陳寶民表示，公設民營桃園復興托嬰中心提供日間托育服務，預計招收45名滿2個月至2歲嬰幼兒，日前已自今（112）年11月3日下午2 時起受理報名登記至11月17日下午2時截止，若有送托意願可至「桃園育兒資源網」（網址：https://babycare.tycg.gov.tw/#/home）線上登記，或是至現場預約報名，將於11月21日上午10時辦理抽籤作業，抽籤結果將同日16時於桃園育兒資源網及該中心臉書公布。

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