女子餵食白文鳥遭啄傷　視力掉到0.1險失明

一名二十多歲的陳小姐到朋友家串門子，她以飼料紫蘇子餵食朋友養的白文鳥，結果不小心被白文鳥嘴喙啄傷左眼，當下出現刺痛、畏光與流淚不止，且幾乎看不清楚。達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，陳小姐到達醫療院所時，左眼疼痛萬分、完全睜不開眼。在裂隙燈下檢查發現，角膜中間下方出現一個0.4X0.3mm的病變，應是鳥喙啄傷的痕跡；再以螢光染色法，綠光下觀察可見明顯的傷口；而其最佳矯正視力，已經掉到0.1，視力受損相當嚴重。
記者陳美嘉／高雄報導
洪啟庭表示，鳥類其口上含有的飼料與食物，可能合併有細菌、病毒甚至黴菌等。因此當下立即以大量BSS清洗，同時給予廣效型眼用抗生素藥水，睡前給予眼藥膏，另外散瞳劑每天4次的使用，降低發炎、與避免組織黏合、減少日後白內障與青光眼機率。當追蹤其病史時，發現陳小姐多年前曾接受過近視屈光手術(LASIK)，術後正常，雙眼最佳視力均為1.0。
洪啟庭指出，以此案例而言，被鳥啄傷後角膜瓣膜有否移位，甚至被破壞，都可能影響日後的視力，是照顧的重點。所幸陳小姐在照料兩周後，角膜細胞已將近修復，角膜瓣牢固，最佳視力回到0.9，失明的憂慮已經消失。
洪啟庭說，近距離的碰觸所造成的角膜瓣移位，國內外文獻上報告過，被樹枝戳傷、人類手指或指甲戳傷、空氣氣囊、紙張刮傷、貓爪、狗爪與足球撞擊等，總案例全世界僅數例。而發生角膜瓣移位的時間，從手術後兩周到術後數年後都可能發生。以本案例而言，被白文鳥啄傷，造成角膜中央較嚴重的病變，所幸無脫位，類似案例以往並無報告記錄。
洪啟庭提醒，若患者本身是接受過LASIK後無論多久，一旦有異物進眼或遭受不可預期的受傷(例如寵物抓傷等)，皆應立即就醫。而本身若有眼睛癢或慢性結膜炎，請不要一直揉眼，應尋找眼科醫師。屈光手術都是非常精密的，術後任何時間的照顧，都是非常重要的。