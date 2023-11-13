林襄跳啦啦隊釀乳房下垂？運動女孩免驚！醫詳解真實情況
樂天桃猿啦啦隊員林襄號稱全台灣人氣最夯的啦啦女神，而她近日自爆跳了3年啦啦隊後，開始出現胸部下垂的情況，嚇得她後來只敢穿運動內衣跳舞。不過，乳房外科醫師指出，其實運動通常不會造成乳房下垂的問題，而運動內衣或無鋼圈內衣影響也不大，選擇適合自己乳房形狀、穿著舒適的款式即可。
記者林志怡／台北報導
對於女孩們來說，一套合適的內衣，不只要外觀好看，還要穿得舒適，也有不少女性會擔心，選錯內衣導致胸部大走山、影響外觀。但三總一般外科、乳房外科主治醫師馮安捷表示，成年女性穿著的胸罩對於乳房的形態影響其實沒有想像中那麼大，乳房在發育完成後，基本上形狀不太容易受這些因素影響。
馮安捷指出，在挑選內衣時，最重要的是選擇適合自己乳房形狀、穿著比較舒適的內衣或胸罩來支撐，至於有些如「鋼圈的內衣穿久了、可能會產生鈣化點、乳腺炎」的說法，其實發生機率比較低，因為鈣化點、乳腺炎還是比較跟體質相關，與內衣相關性不大。
換言之，如果女孩們挑選到的胸罩、內衣形狀不是很符合外觀需求，最多就是造成摩擦、破皮、濕疹等外部的不適，比較不會影響到乳房內部的情況，而且發生此類情況時也不用太過擔心，只要換上一套適合自己的內衣即可。
至於林襄所擔心的、自己因為啦啦隊的運動量大而導致乳房下垂，也讓不少熱愛運動的女性害怕自己會不會也讓乳房提早出現走山的情況。但馮安捷認為不用太擔心，其實乳房下垂的問題主要還是與年紀因素有關，其他影響因素如懷孕造成的賀爾蒙變化、哺餵母乳時的乳腺膨脹等，也都與運動無關。