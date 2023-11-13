首例！「在監投票」抗告爭議　最高行政法院明罕見開庭

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台北高等行政法院認為，憲法保障的選舉權，是民主國家人民最基本的政治參與權利之一，符合法定資格的選舉人，都可在公平、公正、公開的選舉中參與投票；受刑人只是「穿著囚服的國民」，雖人身自由及附帶的居住、遷徒等權利受限制，但其他如選舉等基本公民權，仍受憲法保障，10月12日裁准在監所設置投票所。
對此，中選會主委李進勇受訪時指出，現行選罷法沒有不在籍投票制度，即便在監所投票，戒護人員不能進去圈票處，監所必須考量安全問題，因假處分裁定有待商榷，已決定提起抗告。
沒想到，11月6日，北高行針對花蓮監獄賴姓受刑人爭取明年投票權的假處分，也做出第二件裁定，裁准花蓮縣選委會應於訴訟確定前，在監所設置投票所供賴投票。
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