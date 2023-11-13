觀光產值破3.3億元！英國搖滾天團Coldplay演唱會2天吸17萬名樂迷
英國搖滾天團Coldplay酷玩樂團於11日及12日，在世運主場館舉辦演唱會，吸引大量樂迷湧入兩天達171363人，高雄市長陳其邁於12日晚間，也到世運主場館應變中心視察疏運準備工作，12日晚散場交通順暢，在高雄捷運紅線、橘線及輕軌持續加密班次提高疏運量能，民眾進、離場秩序良好，88分鐘完成疏運。
記者黃守作／高雄報導
經統計，12日演唱會參與民眾最高人數達86505人次，較11日84858人，再增加1647人，兩天達171363人，於88分鐘完成疏運，兩天下來觀光產值總計破3.3億元，而今年1至11月，高雄已舉辦逾50場演唱會，超過80萬人次，保守估計已創超過16億元觀光產值。
高雄捷運公司統計，12日搭乘捷運從R17世運站往返演唱會場的人數預估全日超過3.2萬人次，往返高鐵左營站接駁車，感謝樂迷的支持，總計載運11800人次，較11日增加4成，對於世運站南下車次之疏運規劃，捷運公司也派員緊盯各站監視畫面與進出站數據，演唱會ㄧ結束，立即啟動世運站散場人潮疏運，加密班次維持散場動線順暢，讓樂迷們均能順利搭乘捷運，感謝樂迷朋友配合、耐心等候。
高雄市政府交通局局長張淑娟表示，演唱會兩天來，高雄捷運共計疏運56.5萬人次，另為分流捷運人潮，更於散場時，加派接駁車計40輛，並動員警義交及各局處工作人員約1100人次，期間交通秩序良好，使疏運完成時間低於原訂目標，創下疏運新紀錄。
張淑娟說，世運主場館是目前台灣辦理演唱會可容納最多人數的場地，感謝樂迷朋友配合高市府疏運規劃、採取「多搭車、不開車、多走路」的作法，以及場域周邊居民、機關配合各項交通管制措施。