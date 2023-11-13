近9成民眾曾目睹打罵孩童！百貨公司、超市最多　僅3成會上前勸阻

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兒盟指出，多數的兒少不良管教行為都發生在會有大量人群目睹的公共環境，此舉往往容易造成當事孩童自尊心低落甚至身體和心理層面的傷害、親子關係不佳等問題，值得注意的是，在馬路邊產生打罵或拖拉的情形將可能導致更嚴重的事故發生，稍有不慎，將造成不可挽回的遺憾。
兒盟執行長白麗芳表示，很多被目睹暴力的地點是出現在補習班、校園或是兒童遊戲場域等兒童活動頻繁的場所，這些原本應該是孩童感到安全和受保護的地方，然而，現實中卻發生了暴力事件，不僅對處在暴力狀況中的孩童造成直接心理影響，亦對處於同樣場域的周遭兒少產生目睹暴力行為的負面影響。
當目睹暴力事件發生時，大多數民眾對於這種事件的處理方式是先站在旁邊看，必要時再出手，佔60.6%；其次是裝沒看到或不處理，佔33.5%；僅31.2%民眾會自行上前勸阻、請該場所負責人或保全協助勸阻，以及報警或打保護專線。
經歷公共場所教養衝突的家長中，有68.9%的家長希望旁人忽略哭鬧中的孩子，給出空間和時間自行消化處理；希望旁人不要白眼或顯露不耐煩表情以及不要批判干涉管教的家長分別占了53%及47%，顯見公共場所發生的教養衝突不僅對孩童身心產生影響，也同樣對家長產生極大的心理壓力。
白麗芳說，營造友善的育兒環境，或許才是家長們真正的盼望，當公共場所發生了教養衝突，周遭人們的體諒、友善，給予家長們充分的包容，才是最佳的支持。
兒盟倡議「No Hit Zone零暴力空間」，以「大人不打大人」、「大人不打小孩」、「小孩不打大人」、「小孩不打小孩」4個理念為核心，已號召超過1,000個空間貼上標章，成為零暴力空間，盼讓社會大眾認識用肢體暴力來處罰孩子可能造成的不良後果，並提供替代性的方法讓大眾學習用非暴力的方式對待彼此，盼能一同打造讓所有人都能免於暴力、安心共好的社會。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110