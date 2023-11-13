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大阪水體爆污染！居民血檢異常「含高濃度有害物質」　將擴大篩檢

▲日本關西各地的水體檢出PFAS化學物質超標。圖為大阪街頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本關西各地的水體檢出PFAS化學物質超標。圖為大阪街頭。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本關西地區多處河川、地下水近來被檢出全氟烷基和多氟烷基物質（PFAS）超標，近期大阪對當地居民進行血液檢查，結果發現87人中有多達31人血液中含有高濃度PFAS，超過美國安全標準。當地民間組織預計年底前擴大採檢1000人。

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綜合日媒報導，關西地區多座河川、地下水被檢出PFAS超標，因此當地醫師、研究人員開始鑑測附近居民的血液，發現87人中有31人血液中的PFAS濃度超過美國訂定的安全標準。

對此，民主醫療機構聯合會（Osaka Min-Iren）和其他組織將召集義工，委託京都大學醫學院進行分析，擴大對當地1000人進行血液檢測，目前已達到3成檢測進度，結果將交付中央採取措施。

據了解，PFAS是一種永久性化學物質，具備防水、防油、及摩擦力小的特性，自1940年代以來已被廣泛使用，從平底鍋、運動鞋等生活用品到半導體的生產上，都可能使用到PFAS。PFAS的種類繁多，有超過1萬種，最普及的分別是PFOA和PFOS這兩種。

PFAS不容易被自然分解，將殘留在土壤、河川、地下水中。一般來說，PFAS在環境和人體的代謝時間為3至9年。而在生產PFAS過程中可能會汙染附近環境的飲用水及土壤，並進入生態鏈中汙染動植物。

據美國國家環境保護局（U.S. Environmental Protection Agency），目前已有研究顯示人類接觸PFAS可能導致健康問題，包括生育能力下降、兒童發展遲緩、免疫系統下降、膽固醇升高和癌症和肥胖風險增加等。

日本環境省2020年設立的PFOA及PFOS暫定標準值是每公升不超過50奈克（ng），但在大阪市東淀川區的農民所使用的水井中，卻在2021年驗出每公升2200奈克的PFOA濃度。


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