Coldplay來台吸17萬人！遭PTT笑「過氣樂團」 歌迷炸鍋：素質呢
英國搖滾天團Coldplay酷玩樂團的高雄演唱會於12日圓滿落幕，一連兩天的場次，一共吸引17萬名歌迷共襄盛舉。怎料，如此國際級的音樂饗宴，卻遭到PTT網友狠酸是過氣樂團，言論曝光後，讓歌迷們氣到炸鍋，「素質令人堪憂！」
記者詹鎰睿／綜合報導
有PTT網友發文自稱是老樂團歌迷，質疑Coldplay雖然在國際上是大團，「但記得玩樂團或聽團仔基本不太聽，我印象中聽Coldplay的不是很多，怎麼一下子台灣粉絲變那麼多都能開演唱會了？有卦？」沒想到底下推文紛紛狂酸，「就5566國際版啊！雅俗共賞」、「英國五月天，台灣只開兩場不算人很多吧」、「台灣人連西洋流行都很少聽吧」、「只剩台灣人還在買單！」
貼文曝光後，立刻被臉書粉專「Gimme Pop! 西洋流行音樂」截下圖片，發文感嘆，「八卦版怎麼了？」無法接受PTT網友言論。不少歌迷也在底下回擊，「八卦版日常」、「原來真的有平行時空！」、「那個過氣的老人版我已經很多年都不想點進去了」、「一個努力用心散播愛的樂團，卻被一小群人的仇恨說得一文不值⋯真的太諷刺」。
也有人指出，「我朋友住英國，每次都買不到票，假粉不用來臭熱鬧」、「確實不算非常經典的樂團，但國際上的名譽有目共睹，只能說八卦版的文化素養屬實令人堪憂」、「這是反串嗎，Coldplay的樂壇地位無庸置疑欸」、「Coldplay在澳洲也是秒殺啊！」、「可能連泰勒絲來高雄，都會說是過氣女星吧！只要不是去台北。」
事實上，Coldplay這次來台一共吸引17萬1363位歌迷朝聖，場內人數一度高達8萬6505人，直接超越今年3月份BLACKPINK的演唱會人數，還帶動高雄當地觀光，初估創造出16億元的觀光產值，顯現Coldplay的超高人氣。
此外，Coldplay還透過自身影響力響應環保，為了盡可能減少對環境的影響，所以周邊商品中完全沒有出現螢光棒，改以手環替代，並於結束表演時回收，而台灣的手環回收率在全球排名第4，非常值得驕傲。
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