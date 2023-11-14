Vivo X100「攝日」新機被吐槽：讓人強迫症發作　台預計12月上市

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相機部分，再度與蔡司合作，本次更突破性將單眼相機中的APO超級長焦鏡頭首次搭載於X100 Pro上，擁f/2.5大光圈、頂尖的色差控制性能，加上蔡司浮動鏡片的設計，搭配精度躍遷技術，達到單眼級相機防手震能力，打破場景及光線限制。
X100系列後置鏡頭都有蔡司T*鍍膜認證標準，全新升級的T*鍍膜工藝，擁有更低的反射率，更少雜散光，畫面更清晰、更純淨、更真實，透過防眩光的蔡司鏡頭，X100系列將夕陽西下拍得清晰可見，保留了原有的夕陽色彩與線條。
續航力，X100搭載5000 mAh 電池容量及120W極速閃充；而X100 Pro則擁有5400 mAh的電池容量及100W有線閃充 +50W無線閃充，搭配首次使用的藍海電池技術。此外，X100系列引入零電極速啟動功能，手機即便處於沒電的關機狀態，消費者也可以在插上充電線的同時，瞬間開機使用，最大化緩解續航焦慮。
在外觀設計方面，延續過往大圓形相機模組，X100系列將經典蔡司標誌置於鏡頭中，相機模組外圈由一層航空級鏡面不銹鋼月環雲階環繞。設計的立意頗美，但不對稱的設計，眾人忍不住吐槽：「左右不對稱真的強迫症發作」、「是把設計師開除了嗎」。同時對於新機規格期待度也頗高「發哥威猛」、「看x100續航表現真的蠻猛」、「影像天花板」。
價格部分，X100起跳價，12+256 GB版本售價為3999人民幣（約1萬7727元台幣），X100 Pro 12+256 GB版本售價4999人民幣（約2萬2160元台幣）。在中國的售價入門價格在2萬台幣，算是很香的定價，但台灣國際版的價格目前尚未公布，預計12月中下旬就能有更明確的答案了。