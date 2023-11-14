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Vivo X100「攝日」新機被吐槽：讓人強迫症發作　台預計12月上市

▲Vivo X100系列特別設計的相機外框採不對稱，被吐嘈「讓人強迫症發作」，台灣預計12月中下旬會有更明確的上市資訊。（圖／翻攝官網）
▲Vivo X100系列特別設計的相機外框採不對稱，被吐嘈「讓人強迫症發作」，台灣預計12月中下旬會有更明確的上市資訊。（圖／翻攝官網）

記者周淑萍/綜合報導

Vivo於13日晚間在中國北京水立方正式發表X100旗艦系列，有基本版的X100和旗艦款X100 Pro，皆搭載最新AI 旗艦晶片天璣9300及vivo V3影像晶片，且持續與蔡司深度合作，首次將單眼級APO超級長焦鏡頭放置在手機中，最遠可達100倍變焦，號稱是一款「攝日」手機。電量的部分最高可達5400mAh。外觀的部分，相機外框日月不對稱的設計，雖頗有新意，但消費者卻不太領情：「不對稱真的強迫症發作」。vivo台灣總經理陳怡婷日前表示，vivo X100系列台灣預計於2023年12月中下旬問市。

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Vivo力拼市場，最新旗艦機X100系列功能直接攻頂，給好給滿！vivo X100系列搭載全球首發聯發科最新AI 旗艦晶片天璣9300，擁有全新架構設計，CPU峰值性能相較上一代提升40%，功耗節省33%；GPU峰值性能提升46%，相同性能下功耗節省40%。vivo X100於聯發科技天璣9300的加持下，將從終端生成式AI、遊戲、影像等方面提供旗艦手機全新體驗，更結合vivo V3影像晶片，支援4K電影人像錄製，從拍攝到編輯都帶來更多元的拍攝體驗。

▲Vivo X100系列。（圖／翻攝官網）
▲Vivo X100 Pro配置3顆5000萬畫素鏡頭。（圖／翻攝官網）
相機部分，再度與蔡司合作，本次更突破性將單眼相機中的APO超級長焦鏡頭首次搭載於X100 Pro上，擁f/2.5大光圈、頂尖的色差控制性能，加上蔡司浮動鏡片的設計，搭配精度躍遷技術，達到單眼級相機防手震能力，打破場景及光線限制。

X100系列後置鏡頭都有蔡司T*鍍膜認證標準，全新升級的T*鍍膜工藝，擁有更低的反射率，更少雜散光，畫面更清晰、更純淨、更真實，透過防眩光的蔡司鏡頭，X100系列將夕陽西下拍得清晰可見，保留了原有的夕陽色彩與線條。

續航力，X100搭載5000 mAh 電池容量及120W極速閃充；而X100 Pro則擁有5400 mAh的電池容量及100W有線閃充 +50W無線閃充，搭配首次使用的藍海電池技術。此外，X100系列引入零電極速啟動功能，手機即便處於沒電的關機狀態，消費者也可以在插上充電線的同時，瞬間開機使用，最大化緩解續航焦慮。

▲Vivo X100系列。（圖／翻攝官網）
▲Vivo X100 Pro使用6.78吋微曲面的螢幕設計。（圖／翻攝官網）

在外觀設計方面，延續過往大圓形相機模組，X100系列將經典蔡司標誌置於鏡頭中，相機模組外圈由一層航空級鏡面不銹鋼月環雲階環繞。設計的立意頗美，但不對稱的設計，眾人忍不住吐槽：「左右不對稱真的強迫症發作」、「是把設計師開除了嗎」。同時對於新機規格期待度也頗高「發哥威猛」、「看x100續航表現真的蠻猛」、「影像天花板」。

價格部分，X100起跳價，12+256 GB版本售價為3999人民幣（約1萬7727元台幣），X100 Pro 12+256 GB版本售價4999人民幣（約2萬2160元台幣）。在中國的售價入門價格在2萬台幣，算是很香的定價，但台灣國際版的價格目前尚未公布，預計12月中下旬就能有更明確的答案了。

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