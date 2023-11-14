金所炫來台推銷保養產品！現場混亂把人推出去　她露臉13分鐘快閃

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金所炫代言大使當的稱職，努力推銷護膚產品，也分享美膚祕訣，她說：「我如果工作太忙的話，其實沒有時間做日常的護膚，就是盡量補水，皮膚保濕跟一直喝水，但最重要的一點，外出一定要擦防曬。」問及年紀輕輕保養真的重要嗎？金所炫回覆：「對，護膚保養越早越好，當然本身皮膚狀態好的話，水分也足夠，但就要持續保持，不過還是要找到適合自己的護膚品。」
來台多次的金所炫，這次訪台卻戒備森嚴，新加坡主辦不僅提早一個月要求媒台灣體簽訂保密協議才可參加記者會；早上表定11點30分入場，卻臨時喊卡延後15分鐘；開放記者入場不到1分鐘，卻又反悔把記者「1秒推出場」，連官方攝影師都慘被趕出來，現場秩序混亂不堪。該場活動除了台灣媒體，還有邀請20至30位網紅，韓國、泰國、新加坡、香港等地媒體也共襄盛舉。
童星出身的金所炫，2012年出演《擁抱太陽的月亮》第二女主角金旼序的少女時期成名，因此獲封「國民妹妹」；之後憑藉《Who Are You－學校2015》、《喜歡的話請響鈴》系列劇、《月升之江》等作品奠定一線女演員地位。她也曾來台2次舉辦粉絲見面會，態度都十分親民；沒想到相隔6年再訪台，金所炫出場規格大幅提升之外，還多了許多麻煩的「眉角」。
除了開場前的小混亂，記者會中途也頻頻出現硬體設備故障問題，媒體、嘉賓的麥克風無法正常出聲，但金所炫臨危不亂，靜靜等待記者的麥克風修復，再從容不迫回答問題，相當敬業，而她這次來台從出場、受訪、站定位拍照，總計露臉13分鐘離開。
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