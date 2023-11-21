亞洲職場女性調查！職場透明化最需改善　期待機會平等非獨有福利

我是廣告 請繼續往下閱讀
近一半受訪者認為，在他們的職場環境中存在玻璃天花板，在晉升機會上仍有無形阻礙，其中53%的台灣受訪者認同此觀點。根據調查顯示，不同年齡層的觀點差異大，儘管職場透明化在整體排名中位居第一，但以年齡層來看，僅有38%的18-24歲受訪者提到「職場透明化」，但有近半數的55歲以上受訪者關注此議題。
進一步分析發現，41%的男性和非二元性別受訪者不相信仍然存在玻璃天花板，不同年齡層的看法也存在差異，53%的18-24歲的受訪者中認為仍然存在玻璃天花板，反而45歲以上的受訪者僅42%認同，甚至18-24歲的受訪者中有35％的人表示自身或身邊親友曾因性別歧視而辭職。此外不同性別關注的重點也不同，非二元性別的受訪者更關注社會與職場共融以及高階主管的均衡代表性。
Agoda指出，改善性別平權能帶動企業發展，多數發展中國家顯著改善女性職場環境但將近七成的受訪者認為，在過去的五年內女性的職場環境已有改善，僅有8%的人認為情況變得更糟。從不同市場來看，調查指出57%的日本受訪者和40%的韓國受訪者在過去五年中沒有觀察到女性職場環境的改善，相比之下，44%的菲律賓和36%印度、印尼等國家受訪者在過去五年中看到了顯著進步。
根據Agoda的調查結果，有66%的受訪者認為性別平權對他們很重要，年輕族群尤其重視此議題，超過七成的18到24歲的受訪者期待團隊性別均衡，性別均衡有以下好處：創造包容性工作環境（70%），有助於吸引和留住人才（63%），提高業務成績（45%）。
Eliana Carmel進一步提醒，女性的工作條件改善能帶動整體企業發展，儘管仍然存在著玻璃天花板，發展中市場的情況正在改善，成功的企業必須創造性別平等的文化和環境，讓每一位同仁聲音都能妥善表達且清楚職涯發展路徑。