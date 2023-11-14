大胃王Youtuber來台南！新加坡網紅赴台灣　行銷美食魅力

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台南市政府觀光旅遊局長林國華表示，小吃是台灣富有的文化特色，台南小吃更是聞名全台，深受各地遊客的喜愛，各地遊客談論起台灣小吃，就一定會想到台灣美食之都－台南。本次Zermatt Neo的行程中包含體驗台南美食文化及生態旅遊，如：著名在地小吃蝦仁飯、牛肉湯大胃王挑戰、遊船暢遊七股潟湖並享用蚵仔吃到飽的美食盛宴，以及品嚐夜市及米其林入選餐廳美食。這一系列的行程將呈現令人垂涎欲滴的美食文化，帶領大家探索台南這個城市獨具魅力的美食文化，分享台南的美味佳餚。
觀旅局表示，近期《國家地理旅遊》雜誌（National Geographic Traveller）公布了「2024年最酷名單」，這份名單列出了全球30個最令人興奮的旅遊景點。值得注意的是，其中約有一半的景點位於歐洲，包括著名的龐貝古城和阿爾巴尼亞的山脈等。然而，對於台灣而言，這份名單上只有一個城市脫穎而出，那就是台南。台南以古色古香的歷史建築和美味小吃而受到肯定，成為台灣唯一上榜的景點。
台南曾是台灣的首府，擁有著堡壘、塔樓、寺廟等建築物點綴的天際線，展現出濃厚的歷史風貌。且明年適逢台南建城「400年活動」，能夠再次凸顯這座城市迷人的歷史，絕對值得前來一遊，探索台南的獨特魅力，也歡迎網紅Zermatt Neo將台南古都的魅力分享給新加坡的遊客。