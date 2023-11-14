青年做長照／大專招生慘！門檻、社會地位低　盼設「長照師」國考

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大學問執行長魏佳卉接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，長照相關科系幾乎都在科大，但現在學生選填志願，都會先普大、後科大，再加上科大衛護類，每年報考人數節節敗退，去年全國29所大學護理科系，有超過半數、15所註冊率未達8成，連護理系都招不滿了，何況是長照科系。
魏佳卉認為，主要是國家政策在人才引導上失衡，最近狂推資通訊，自然組考生就一窩蜂往資通訊科系擠，其他專業領域所需人才便會出現缺口，再加上教育部、衛福部一直沒有把長照科系的就業狀況、未來發展講清楚，讓學校自己在第一線招生，科大形象又不佳，即使長照薪水不錯，家長不了解、學生志向又不定，就會在選填志願上卻步。
中台科技大學長期照顧碩士學位學程助理教授黃建華表示，學校在民國96年就成立老人照顧系，一開始只有進修部，100年才成立日間部、招收一般高職畢業生，在107年之前，學生畢業後投入長照體系的比例很低，直到長照2.0施行、給付機制明確，照服員、居服員工作為大眾所知，招生狀況及畢業生投入長照領域才好轉。
黃建華提到，107到109年大學部招生名額提升，甚至在109年時擴增、招收到2班，當時的畢業生有7至8成進入長照領域，大多擔任居家照服員、日照中心照服員、或是社區據點帶活動，但到住宿式機構的人很少，主要是薪資有落差，居服員月薪約在4至5萬，但住宿式機構僅3萬2。
黃建華說，109年以後，受少子化影響，中後段科大衝擊更大，再加上照服員進入門檻低、途徑多元，不像醫護人員要考國考，一般民眾只要受訓90小時就能做，或是高中（職）以上學校護理、照顧相關科、系、組、所、學位學程畢業，用文憑就可以擔任照服員，沒有專業證照，家長會擔心無競爭力，學生也會覺得不一定要讀相關科系。
再來就是照服員社會地位低，社會對於照服工作仍有「把屎把尿」、看不起的刻板印象，黃建華表示，但最嚴重的問題是學生進入實習場域，會發現很多照服員非本科系，為中高齡、二度就業婦女，住宿式機構又以移工為主力，感到自己所學沒有意義、相當衝擊，實習後的修退率很高。
黃建華說，還有許多醫護科系都有對應的醫事職類證照，要經過國家考試，如醫事檢驗師、醫事放射師、牙體技術師等，但長照人員卻沒有，這個影響也蠻大，曾經行文教育部、衛福部，考慮增設長照師的國考，卻收到回應，有很多醫護人員跨進長照領域，所以不需要再增設。
因為以上種種原因，中台科大老人照顧系在110至112年，連續3屆招生受重創，今年日間部收不到3成學生，主力反而變成進修部、在職碩班，主要是政策讓照服員途徑多元，所以這些業界人士，工作一段時間後，發現不足，反而會回到學校接受正統訓練。
黃建華認為，政府應增設「長照師」國考，提升專業度，才能吸引青年進入長照產業。
104人力銀行人資長鍾文雄表示，青年不願做長照，是因為薪資不夠高、職稱不夠好聽，建議政府、業界要再提高薪資，並仿效日本，將職稱取為照護經理、照顧管理師等，才能鼓勵年輕人從事這類工作。