受刑人想投票！監所設置投票所抗告案 最高行破天荒開庭
再過60天就要選總統、立委，台北監獄林姓受刑人向北高行聲請定暫時狀態假處分，同時有提出行政訴訟，日前獲北高行裁准選務機關應在監所設置投票所讓他投票，但桃園市選委會不服提起抗告。最高行政法院今（14）日開庭，找來雙方律師提出在監所設置投票所的看法。法官庭末諭知，抗告結果待合議庭評議。
記者潘千詩／台北報導
桃園市選委會、中選會共同委任顏碧志律師代表出庭。顏主張，選罷法有關設置投票所的規定，是由選務機關針對人口分布等去考量，並不是便利個別選舉人；受刑人的投票權未被剝奪，而是因個人犯罪致不能投票，非選務機關造成。選舉應秉持公開、平等、秘密原則，若僅為1人設置形同「量身定做」，等同到選舉人家中特地設置投票所，那執勤軍人、住院的重症病患也不能出來投票，對其他人不能投票者情何以堪，法院應尊重選務機關的裁量權，受刑人投票問題應透過立法或修法來解決。
此外，監所是管制區，選舉過程及結果要能「監督」，即便直播、錄影，鏡頭也不像人眼全面，僅能瞄準特定角度。若受刑人投出關鍵一票，影響選舉結果，或是假處分准了，未來訴訟卻敗訴，受刑人的目的也達到了，但都會產生爭議，影響人民對選舉的信賴。
法官詢問選委會全國有幾件提起訴訟，選委會統計，包含本案共10人，在北高行轄區的有7人，另3人為高雄高等行政法院轄區。
由於本案結果，將全面影響未來選舉，法扶派出3名律師替林姓受刑人出庭。林姓受刑人律師團成員陳宜均表示，林有投票權，但入獄4年都不能投票，未來也不能，至於軍人、病人並非「設籍在當地之人」，選委會舉例不當，北監現有123名設籍受刑人，讓他們與選務人員一起投票，沒有秘密投票的問題，另可選在非戒護區設置等方式，即可解決，就現況而言，在監所設立投開票所是唯一解方。