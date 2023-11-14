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獨／日韓泰旅遊快看！國外住宿「免費退手續費」　實測現賺300元

▲Agoda藏有一項隱藏服務，可以同金額補償國外交易手續費。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲Agoda藏有一項隱藏服務，可以同金額補償國外交易手續費。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

疫情趨緩後不少民眾都會安排國外旅遊行程，並且會選擇訂房網站訂購國外住宿，而除了住宿費用外，實際上銀行還會收取一筆「國外交易手續費」，大約是房費的1.5％，而Agoda就藏有一項隱藏服務，可以退回國外交易手續費同金額的回饋金。《NOWnews》記者實際測試，兩筆國外住宿共入帳300回饋金，等值逾300元台幣，下一次使用訂房APP時就可直接折抵。

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《NOWnews》記者實測，點進Agoda App主選單拉到底，選擇「客服中心」，跳出客服對話框點選「聯絡Agoda」，選擇要申請的住宿訂單，點選「客服即時通」，連接到真人客服後，表示「要申請國際刷卡手續費退費」。

客服會詢問該筆手續費金額（銀行APP、帳單紙本上可查詢房費交易手續費金額），提供給客服手續費扣款金額後即完成申請，手續費的金額會立即以A金的方式存進帳戶，A金與台幣等值，記者實測兩筆住宿，相加共退回房費的1.5％，約300元住宿金。

要注意的是，國外交易手續費補償規定，申請須在扣款日起3個月內提交申請，也就是訂房扣款後的3個月內，而非退房日期。

▲信用卡消費明細，除了房費外會有國外交易手續費。（圖／翻攝自APP）
▲信用卡消費明細，除了房費外會有國外交易手續費。（圖／翻攝自APP）
▲記者實測兩筆國外住宿可退房費1.5%的交易手續費，約300台幣的住宿回饋金。（圖／翻攝自APP畫面）
▲記者實測兩筆國外住宿可退房費1.5%的交易手續費，約300台幣的住宿回饋金。（圖／翻攝自APP畫面）
下次需要訂房時，在篩選條件中拉到付款方式，勾取「適用Agoda A金」的選項，可以快速過濾可抵用的住宿，實測超過一半以上的住宿都可以抵用。

Agoda客服進一步解釋，由於旅遊預訂為跨國付款，因此旅客發卡銀行或卡片所屬國際組織，已向旅客收取國外交易手續費，費率根據各銀行的規定而有所不同（大多為1.5％），國外交易手續費並非由訂房網收取，但官方特別補償消費者預訂時，發卡銀行所收取的國外交易手續費

▲A金可在下一次訂房時用來折抵住宿費用。（圖／翻攝APP）
▲A金可在下一次訂房時用來折抵住宿費用。（圖／翻攝APP）
除了線上客服外，也可以寄信到官方信箱申請，不過需附上詳列費用的信用卡電子對帳單或螢幕截圖，要清楚顯示 「發卡銀行名稱」、「信用卡號末4碼」、「訂單付款資訊和國外交易手續費」、「交易日期」。記者實測結果顯示，找線上客服不需要提供資料截圖，比信箱申請更簡單。

至於另一使用率高的訂房網站Booking.com至截稿前，未回覆是否有返還國際刷口手續費的服務。不過Booking.com有提供常客獎勵計劃，如達到一定的住宿次數會員會自動升級，之後每次的訂房都會對應等級的特殊回饋。

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