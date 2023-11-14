健力／台灣之光！林逸鈞、吳宸霆、蘇羿潔勇奪世錦賽金牌
台灣健力選手林逸鈞、吳宸霆、劉美香、蘇羿潔參加2023年世界男、女健力錦標賽發揮最佳實力，於立陶宛當地時間11月13日完成賽事，林逸鈞在男子59公斤級中，一路過關斬將，勇奪蹲舉銀牌、臥舉金牌、硬舉銀牌、總和銀牌；男子選手吳宸霆不惶多讓，在男子59公斤級奪下蹲舉銅牌、硬舉金牌、總和銅牌；女子選手劉美香，在女子47公斤級榮獲蹲舉銅牌、臥舉銅牌、硬舉銅牌、總和銅牌；昨日最後上場的選手蘇羿潔，也在女子52公斤級榮獲蹲舉金牌。
記者廖聿偉/綜合報導
本屆「2023年世界男、女健力錦標賽」我國派出8男8女共16位選手，賽事首日，女子47公斤級、52公斤級和男子59公斤級就傳來好消息，女子選手劉美香和蘇羿潔分別獲得蹲舉銅牌、臥舉銅牌、硬舉銅牌、總和銅牌、蹲舉金牌，男子選手吳宸霆獲得蹲舉銅牌、硬舉金牌、總和銅牌，另一名男子選手林逸鈞更是一舉拿下蹲舉銀牌、臥舉金牌、硬舉銀牌、總和銀牌的好成績，為我國代表隊傳來捷報。
教育部體育署表示，我國參與運動人口逐年增加，參加的運動種類也逐漸多元發展，各運動領域選手在疫情期間仍積極鍛鍊、累積實力，為爭取國際佳績而努力，體育署未來仍將持續提供選手後勤支援，期望選手們再接再厲，持續在世界舞台，為我國爭取更好的成績。