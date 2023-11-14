爸媽看過來！兒童交通事故死亡人數增　常見6情境短片出爐

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另據交通部統計分析，學齡前及國小階段的兒童，發生交通事故傷亡以「行人」、「乘客」的用路人身份為主，其中，並自國小高年級階段開始，發生自行車事故傷亡情形大幅提升，顯見學童隨著年齡增加，會接觸到更多的交通工具，造成事故傷亡風險更為嚴重。
因此，交通部首次從家長的角度，製作六支兒童常見的交通情境的系列短片，主題包括「步行」、「自行車（含微型電動二輪車）」、「汽、機車接送安全」、「公車乘車安全」、「校車乘車安全」將交通安全教育向下扎根自家庭教育，請家長協力從生活中叮嚀孩子們以傳遞正確的交通安全知識與道路風險意識，並內化為正確的行為與素養。
交通部路政及道安司司長黃運貴提醒，「上路前大家要再記得自行車的車身狀況，要確認手把、煞車、車燈、車鈴能不能正常使用，為了保護兒童安全建議挑選經過經濟部標準檢驗局檢驗合格有安全標章的安全帽，正確配戴自行車安全帽的三個步驟為『固定帶在下顎位置』、『留1指寬空間』、『Y字環在耳下』」
正確的安裝汽車安全座椅的口訣為「後、安、固、指」，靖娟基金會執行長林月琴呼籲嬰幼兒正確乘坐安全座椅的重要性。林月琴強調，「研究顯示，乘坐後向式安全座椅，能在事故發生時有效降低73%的頸部撞擊力，進而降低傷亡」。
交通部「爸媽知識夠 兒童安全Go」網路活動同時於今日起正式上線，邀請家有12歲以下孩子的家長，至活動網站觀看影片並填寫觀後心得，即可參加抽獎。本次影片為普及運用，除於交通安全入口網觀看並同時上架教育部磨課師平臺，以及透過各縣市家庭教育中心、學校及兒科醫院共同推廣。