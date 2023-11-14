捷克電視台赴舊金山採訪APEC 價值58萬元器材當街遭搶
亞太經合組織（APEC）會議正在美國舊金山舉行，由於當地被指治安環境變得惡劣，市府有意改善藉此形象，不過一隊前來採訪的捷克電視台採訪團，卻傳出遇上持槍匪徒搶劫，導致價值超過新台幣58萬元的拍攝器材被搶劫一空，而拍攝的珍貴素材也一併遺失，舊金山警方為此則表示正全力調查此案。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據舊金山當地媒體報導，捷克電視台採訪團隊昨天傍晚於舊金山知名獨立書店城市之光（City Lights Bookstore）進行拍攝時，遭蒙面歹徒當眾持槍搶劫器材，包含記者伏斯塔（Bohumil Vostal）和諾塞克（Milan Nosek）被三名歹徒持槍威脅，要求他們交出器材。
採訪團隊表示，當時歹徒用槍抵著他們的頭部與腹部，不僅財產損失估計超過1萬8000美元（約新台幣58萬元），另外重要的拍攝檔案也等同一併被劫走，讓團隊忍不住直呼崩潰。
舊金山警方今天透過聲明表示，正在對整起事件進行調查，市長辦公室媒體人員也表示，舊金山市長布里德（London Breed）已經與被搶劫的捷克採訪團隊碰面並當面表達慰問。
舊金山當地電視台「KPIX」主播山本（Ryan Yamamoto）則對此事感到相當意外，並稱近來在舊金山政府投入全力整頓治安下，多數情況是好轉且安全，發生這樣的事相當不幸。