被質疑爆料同志上酒店 他發3聲明反擊：願協助民進黨徹查假消息
新黨立委參選人游智彬近日踢爆，多名民進黨黨工出入酒店，對於相關爆料，有黨內質疑，提供素材的是民進黨民主學院前副主任邱世元。對此，邱世元今（14）日發出聲明表示，游所述內容「毫無所悉、聞所未聞」、「對民進黨這個大家庭的情感，不容被惡質毀謗」。
記者陳佩君／台北報導
游智彬日前指控賴清德選舉大將、民進黨組織推廣部主任林正鴻頻繁出入聲色場所、流連酒家，林正鴻隨後火速請辭，游智彬今提出事證，指張志豪、組織推廣部翁武德及社會運動部王建智也出入酒店；對此，張志豪召開記者會反擊，該照片是10多年前，他未婚時參加朋友慶生會照片，照片的女性也是朋友邀約的朋友之一，並要求游道歉。
對於相關爆料內容，邱世元被質疑是消息來源，對此，邱世元下午發布三點聲明澄清，他說，針對近日有關游姓參選人所述內容，根本毫無所悉、聞所未聞，錯愕之餘，即主動關懷查證，也擔心他成為被爆料者，望能協助以正視聽。
邱世元指出，造謠內容毀謗個人聲譽，個人清白事小，民進黨聲譽事大，他對黨這個大家庭的情感，更是不容被惡質毀謗；最後，邱強調，他願協助黨中央、檢調單位徹查假消息等不實言論，勿讓造謠者躲在暗處無的放矢、擾亂民進黨清廉勤政愛鄉土之形象，避免親者痛仇者快，誠摯敬祝民進黨旗開得勝、2024贏得勝利。