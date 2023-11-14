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全台最大！MUJI無印良品旗艦店落腳高雄大立　12/5盛大開幕

▲「MUJI無印良品大立旗艦店」即將於12/5開幕。（圖／MUJI無印良品提供）
▲「MUJI無印良品大立旗艦店」即將於12/5開幕。（圖／MUJI無印良品提供）

記者陳美嘉／高雄報導

MUJI無印良品全台最大旗艦店落腳高雄大立！今(14)日MUJI無印良品發佈訊息宣布「MUJI無印良品大立旗艦店」即將於12/5開幕，同時也首度公開旗艦店形象影片，用新的角度分享高雄在地之美。

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▲形象影片結合在地熱鬧景點，希望透過觀光客與在地居民的兩種視角，讓MUJI無印良品大立旗艦店成為旅人與在地居民都想要遊逛的好去處。（圖／MUJI無印良品提供）
▲形象影片結合在地熱鬧景點，希望透過觀光客與在地居民的兩種視角，讓MUJI無印良品大立旗艦店成為旅人與在地居民都想要遊逛的好去處。（圖／MUJI無印良品提供）
MUJI無印良品表示，大立旗艦店將以「結市」為理念，期望打造一處連結鄰里街市，讓大家每天都可以來走走逛逛，並實現文化傳承的場所，也希望透過大立旗艦店的展開，持續深耕服務高雄，發掘更多高雄更美好的人事物。此外，也將引進更多豐富的新服務與在地開發的日常用品與食品，希望可以重現榮景，讓好感生活在此呈現，成為大家的每日日常，有閒來坐。

影片以海上波濤的畫面開頭，看似平靜的海面卻蘊含著永不停歇的浪潮，帶出高雄身為港都城市的活力，「MUJI無印良品大立旗艦店」的形象影片結合在地熱鬧景點，包含高雄港、大港橋、鹽埕第一公有市場及中央公園等，最後鏡頭則帶到位於新崛江商圈的大立百貨外觀，象徵從大海走入江河、從海濱進入街市，隨著鏡頭推移，除了點出高雄觀光與商業發展的無窮潛力外，更希望透過觀光客與在地居民的兩種視角，讓MUJI無印良品大立旗艦店成為旅人與在地居民都想要遊逛的好去處。

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