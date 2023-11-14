高雄人等到！亞航明年2月開曼谷線 單程未稅999元起「還享免簽」
高雄人終於盼到，可以用甜甜價搭廉航直飛泰國，亞洲航空AirAsia公布將開放高雄飛曼谷航線，預計明年2月2日開始首航，即日起至2023年11月26日起，推出單程未稅優惠價999元起。正巧泰國政府剛公佈開放台灣旅客自11月起至明年5月享有免簽證，現在訂機票去泰國，更是划算。
記者葉盛耀/綜合報導
2月時的泰國，算是相較還沒那麼炎熱的季節，是適合出遊泰國的時機。亞航此次特推出單程未稅優惠價999元起，優惠日期為即日起到11月26日，可訂購出發日期為2024年2月2日~3月29日。每週四班，週一、三、五、日，時段為高雄-曼谷(廊曼機場）14:55-17:30；曼谷(廊曼機場）-高雄 09:40-14:25。並非是紅眼班機，對於高雄人來說，堪稱一大便利。
事實上，易遊網也提到，自從開放免簽之後，泰國機票的搜尋熱度居高不下，機票預訂量在短短一周已有超過4成成長，單週泰國機票營收更突破8位數，買氣熱度持續攀升中。以易遊網今年1到10月國際機票銷售數據來看，曼谷一直位居前5大熱門航點，主要是疫後曼谷票價漲幅相對小，加上當地星級飯店的高CP值優勢，成為眾多旅客的熱門旅遊選擇。接下來在免簽利多的助功下，勢必將更加帶動民眾赴泰旅遊的意願。
曼谷飯店以高CP值聞名，有眾多國際飯店亦有設計酒店，不僅價格划算，客房空間也相當寬敞。易遊網精選推薦3間曼谷飯店供旅客參考，包含於今年4月開幕的精品飯店「ASAI曼谷沙吞酒店」(Asai Bangkok Sathorn)，位於熱鬧繁華的曼谷商業中心，以清新木質感打造具有文青氣息的空間氛圍，設計感十足，每晚含稅只要1,553元起；坐落於曼谷市中心的「曼谷純十一酒店」 (Pure Eleven Hotel Bangkok)，是今年初開幕的新酒店，簡約大方的設計營造舒心放鬆的住房空間，四星級規格每晚含稅只要1,689元起。
若想要享受奢華五星級酒店，全球最實惠的「W Hotel」就在曼谷，「曼谷W酒店」(W Bangkok Hotel)鄰近鐘那席站，整體風格將泰式元素完美融入到摩登設計，6樓屋頂泳池更是吸引愛打卡的旅人，每晚含稅只要5,501元起。