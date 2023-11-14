德國記者見台灣超商奇景！驚喊：咖啡沒咖啡因 眾曝背後暖心故事
台灣超商總數超過1萬3000家，市區道路上更是多間便利商店林立，裡頭有許多方便的服務，是台灣人不可或缺的生活日常之一。就有一名派駐台灣的德國記者，近日貼出一張台灣超商奇景，只見座位區坐了許多趴在桌上睡覺的顧客，他表示「台灣超商販售的咖啡應該是沒有咖啡因」，貼文曝光後立即引起熱議，也釣出許多台灣人分享背後暖心故事：「台灣便利商店對某些人來說是安心的所在。」
記者賴禹妡／綜合報導
德國籍記者昨（13）日在社群平台X（Twitter前身）發文，並寫下：「我不知道7-11超商的咖啡放了什麼成份，但我相信絕對不可能放咖啡因。」只見照片中，超商的座位區有3名顧客消費後就趴在桌上熟睡，其中一名男子面前還放著一罐已開封的鋁罐咖啡。
貼文曝光後，瞬間引起熱烈討論，該則貼文也被轉發到臉書社團「割蘿蔔外電譯站 Global News For Taiwan」，台灣網友見狀紛紛留言，「真的是沒地方休息時的救贖」、「當初我沒地方睡午覺，就去小7買中餐順便睡個覺，時間到再回去上班」、「7-11若在學校週邊，有可能就是等接小孩的家長或等家長的小孩吧」。
此外，也有人分享暖心的故事，「其實還看過深夜疑似家暴問題，回不了家暫時躲在7-11的，也碰過忘記帶鑰匙只好窩在便利商店等上班的捷運夜班人員。燈火通明下，24H便利商店某方面來說也是給了個簡單庇護所」、「台灣便利商店對某些人來說是安心的所在，前幾年我常工作到半夜去7-11買個東西提神，還會遇到未成年的孩子，可能家裡沒溫暖，半夜溜出來窩在便利商店，偶爾還幫大夜班的哥哥理貨，真的還不止一位⋯至少讓這些孩子不至於半夜待在不良場所」。還有網友感動直呼：「德國記者本是幽默的發問，沒想到台灣人的認真回答很溫馨。」