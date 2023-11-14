吃到飽升級！寒舍艾美日本冬食「送松葉蟹」 台北遠東和牛無限吃
吃到飽餐廳搶攻歲末冬食商機，台北寒舍艾美酒店探索廚房11月15日起午晚餐推出「冬の和食祭」日本美食節活動，廚藝團隊端出「壽喜燒」、「關西御好燒」、「鮑魚雞白湯拉麵」與「朴葉牛」等，暖胃也暖心。同時，爐烤區也限時加碼祭出炭烤松葉蟹腳，搭配暢飲沙瓦及角嗨。探索廚房每位成人平日午晚餐 1,690 元+10%、假日午晚餐 1,890 元+10%。台北遠東香格里拉的遠東Café自助餐廳則有「極炙和牛賞」，端出和牛吃到飽。台北福華大飯店的一樓自助餐廳「彩虹座」，推限時兩個月的全新異國料理「義大利美食節」。
記者葉盛耀/綜合報導
此次台北寒舍艾美酒店探索廚房完整演繹了日本人在冬季時會嚐到的各地方特色溫暖美食，像是傳統鍋物「壽喜燒」，將板腱牛、牛蒡絲、紅蘿蔔絲、洋蔥絲、大白菜與板豆腐等配料，加入鹹甜的鮮濃湯汁。也有九州著名的「鮑魚雞白湯拉麵」，以雞骨與雞肉長時間熬煮成白湯湯底，更加入頂級鮑魚，拉麵華麗升級。
通常到高級料亭才見的「朴葉牛」，是岐阜縣高山飛驒地區的鄉土料理，牛肉放置在帶有淡淡的木質香氣的朴葉上燒烤，肉質散發天然香氣。還有源自於鹿耳島的名菜「壺漬牛」，主廚將牛肋眼切成條狀並浸泡於特色醬汁壺中，微火燒烤後油亮光澤、香氣滿盈，齒頰留香。另外，還有京都傳統魚料理「西京燒」、大阪家喻戶曉的人氣美食「關西御好燒」、 居酒屋人氣美食「文字爐燒烤」等。
探索廚房爐烤區也限時延長推出「炭烤松葉蟹腳」，松葉蟹腳肉質鮮甜嫩滑，以奶油、檸檬汁、大蒜與香草調味後，再以大火炭烤使表層帶有微焦烤痕，內層肉質爽口彈牙、香味撲鼻。同時，飲料部分則有葡萄沙瓦、角嗨與現拉生啤等無限暢飲，燒烤配啤酒歡樂加倍。
至於台北遠東香格里拉的遠東Café自助餐廳，也是即日起至2024年1月4日推出「極炙和牛賞」，端出和牛吃到飽。選用來自澳洲傑奎爾 (Jack’s Creek)品種為F1-F3的和牛，將等級M7-M8的澳洲和牛，依各部位變化出10多道菜色，包含爐烤澳洲和牛佐松露醬汁、沙嗲和牛牛肉串、迷你墨西哥風味和牛漢堡、澳洲和牛壽喜燒等，餐價每人最低980+10%元起。
台北福華大飯店的一樓自助餐廳「彩虹座」，同樣即日起至12月31日止，推出限時兩個月的全新異國料理「義大利美食節」，以橫跨1185公里的義大利半島各地風味美食為靈感，一次端上超過50款的經典義式佳餚，像是脆皮烤豬肉（Porchetta）、帕瑪火腿甜瓜沙拉、西西里燉菜等，餐價最低平日自助午餐每人1,380元起。