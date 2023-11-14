柏林台灣研討會談中國介選　李淳酸：對選舉興趣濃厚不如自己辦

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李淳表示，台灣總統大選充分展現我國自由民主的活力，人民更是珍惜得來不易的民主。然而中國卻企圖介入並不擇手段地干擾，包括軍事與經濟脅迫、散播假訊息、操控民調，甚至操弄地下賭盤等；李次長建議中國既然對參與選舉興趣濃厚，不妨也考慮自行舉辦一場民主選舉。
李淳指出，兩岸議題是台灣選民的關注重點，各政黨主張不同，但維持現狀、反對「一中原則」與「一國兩制」則是台灣民眾的普遍共識。中國試圖片面改變現狀，以派遣機艦入侵台灣防空識別區（ADIZ）及跨越台海中線等灰色地帶策略，試圖在台灣社會中製造恐慌與對立，並將明年元月的總統選舉形塑為「戰爭與和平」的假象，甚至要脅其他支持台灣的國家，企圖在國際社會引起「寒蟬效應」。
李淳強調，中國阻撓我國參與國際，尤其在選前刻意加強混合式威脅。台灣則以強化國防、增加國防支出、提升不對稱作戰能力、增加社會韌性等方式因應，台灣絕不挑釁，致力避戰並維護和平。 另一方面，如果台海爆發戰爭，對全球的影響會比俄烏戰爭更嚴重，也更深層長期。德國等歐洲國家必須明確反對中國脅迫台灣，並藉由強化與台灣的雙邊關係，在安全議題方面發展「去風險」的夥伴關係，共同嚇阻中國冒進。
至於經濟的「去風險」夥伴關係，李淳建議台德雙方應降低對中經濟依賴。日前台積電宣布在德國設廠，即為增進台德半導體供應鏈安全的最佳例證，樂見雙方在網路通訊、科技、衛生醫療等諸多領域開啟更多對話與交流。最後，李次長呼籲各國制定「台灣戰略」或「台灣政策」，選擇台灣作為印太地區的合作夥伴，共同邁向對中國在安全與經濟上「去風險」的目標。
外交部說明，第二屆「柏林台灣研討會」於本年11月13日至14日舉行，邀請來自全球各地政府、國會、媒體、民運人士及專家學者等擔任專題演講者與各場次與談人，其中包含六四民運人士吾爾開希，以及去年獲得諾貝爾和平獎的俄羅斯著名人權組織「紀念」（Memorial）共同創辦人謝爾巴科瓦（Irina Scherbakova）女士。