用銀行App擔心資安問題？國泰世華CUBE App這樣為你把關
隨著科技演進，越來越多人習慣透過網上進行活動與事務處理，但也憂心一個不小心，就讓所有個資流向四方，在資安意識抬頭下，銀行業者在升級各種數位服務功能時，除了思考如何提供便捷服務之外，更是努力實踐要讓用戶「安全有感」。從登入帳戶、帳務查詢，一直到交易轉帳、繳費等，有各種不同安全機制防護，為帳戶操作層層把關。
生活中心/綜合報導
國泰世華CUBE App是台灣金融業率先導入FIDO驗證機制，提供用戶更快速、更安全的生物辨識驗證登入，而用戶的辨識資訊不會儲存在應用程式的伺服器上，也不需要取得用戶個資，避免隱私洩露的問題，同時進一步強化便利與安全。除此之外，CUBE App還有異常登入警示機制，提供跨平台的登入紀錄，包含CUBE網銀、CUBE App與智能投資，如果有異常登入的情況，用戶可即時掌握。
而且注重交易安全的國泰世華也為首家導入直接人臉辨識的銀行，以三大特點加強驗證方式：單一身分嚴禁盜用、嚴格比對確保本人身分、使用場景多元。有別於間接辨識技術，如直接信任手機裝置存取的臉部資訊；國泰世華人臉辨識限定於一個ID只能註冊一張人臉，還要透過臨櫃行員或視訊客服確保為本人；交易時即時比對當下人臉與客戶留存的臉部特徵值，以確保交易安全。除此之外，人臉辨識應用亦可取代多項過往需臨櫃辦理的業務，讓更多服務能透過數位化辦理，減輕民眾繁雜程序。
針對數百萬卡友，CUBE App也提供刷卡安全警示，當偵測到刷卡金額或地區異常，就會即時提醒用戶注意用卡狀況，讓客戶能在第一時間進行反應，於App內使用一鍵鎖卡，確保用卡交易安全。
國泰世華銀行CUBE App提供多樣化的數位產品服務，一站式整合了線上開戶、多元轉帳、投資理財、用卡權益切換、保單與費用查詢等，也不忘在資安上提供了完整的把關服務，讓用戶能透過便利的數位線上操作之餘，也不用提心吊膽安全問題，放心使用。
本文係由國泰世華銀行邀約