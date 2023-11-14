▲ 24年式Mazda CX-30車系編成調整，93.8萬元智慧車載科技強勢升級不加價，Mazda CX-3個性雙色 Vivid Edition 車型同場現身

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領先同級安全配備最完整 跨界休旅生活輕鬆寫意
貫徹「以人為本」的品牌理念，Mazda 透過 i-Activsense 主動安全科技帶給車主安心自在的操控體驗，以實踐人馬一体的駕馭哲學，包含巡航模式車道維持輔助系統 (CTS) 與全速域主動車距控制巡航系統 (MRCC) 可自車輛靜止開始作動，主動偵測車道兩側標線，將車輛維持於車道內，同時依照駕駛設定的車速與車距，偵測前車行駛狀況以維持安全距離，降低駕駛負擔，帶來更輕鬆的全速域巡航體驗。而為了提供更全面的安全守護，24 年式 Mazda CX-30 車系全新配置同級唯一最完整先進的安全配備，包含同步標配 360° 環景輔助系統、智慧前行煞車輔助系統 (SBS)、智慧倒車煞車輔助系統 (SBS-R)、智慧後車盲區煞車輔助系統 (SBS-RC) 及前/後四眼輔助雷達等主動預應式的即時安全輔助，在支持車主實現嚮往已久的跨界生活之餘，也能自在享受愜意的純粹駕馭體驗。
坐擁直覺科技車艙 不凡品味唯你所馭
Mazda CX-30 以精品般的跨界革新休旅之姿，結合簡約優雅的魂動設計與細膩流暢的車身線條，透過絕美吸睛的光影色澤襯托 CX-30 獨特不凡的內在品味。車室內裝延續日本職人工藝，開啟車門後，沉穩優雅的雙色調內裝盡入眼底與 Smart Keyless 免鑰匙啟閉系統、方向盤換檔快撥片、雙區獨立恆溫空調系統等便利配備，展現精心雕琢的車室氛圍。
24 年式 20S Premium 車型全新升級 10.25 吋中央資訊顯示幕，讓資訊讀取更顯輕鬆，新增無線充電裝置與 USB Type-C，搭配車載娛樂裝置連結 Android AutoTM 與無線 Apple CarPlayTM，以人性化直覺操作接軌數位潮流，並全新升級 12 具揚聲器的 BOSE® 環繞音響系統，讓每一趟旅程響樂紛陳。而頂規車型 20S Signature 以經典 Signature 專屬亮銀套件作為身分識別，將亮銀鍍鉻點綴於方向盤中央、引擎啟動鈕及手套箱開關等處，並同步全新配置 24 年式 Premium 車型所升級之配備，結合前擋投影式全彩抬頭顯示器並升級支援智慧型手機導航方向指引功能、真皮座椅、駕駛座八向電動調整附電動腰靠調整、及駕駛座椅記憶功能，豪華內裝質感超越同級。此外，20S Signature 車型可再享加價 1 萬元選購專屬 Carbon Edition 套件，包含 ALH 智慧型頭燈，結合個性十足的爍黑外觀元素 (爍黑車外後視鏡與爍黑鋁合金輪圈)，輔以細緻紅色縫線妝點的酒韻紅真皮座椅，在高雅的質感氛圍中，賦予個性化的風格演繹。
24 年式 Mazda CX-30 車系編成升級與售價
| 車型
| 23 年式售價
| 24 年式升級配備
| 24 年式售價
| 20S
Carbon Edition
| 908,000 元
| 全面標配高階安全配備
360° 環景輔助系統
Smart Keyless 免鑰匙啟閉系統
智慧倒車煞車輔助系統 (SBS-R)
智慧後車盲區煞車輔助系統 (SBS-RC)
四眼式輔助雷達 (前）
USB Type-C
| 938,000 元
| 20S
Premium
| 1,048,000 元
| 智慧車載科技強勢升級不加價
BOSE® 環繞音響系統
10.25 吋中央資訊顯示幕
無線充電裝置
無線 Apple CarPlay™
USB Type-C
| 1,048,000 元
| 20S
Signature
| 1,118,000 元
| 智慧車載科技強勢升級不加價
10.25 吋中央資訊顯示幕
無線充電裝置
無線 Apple CarPlay™
HUD 支援智慧型手機導航指引
USB Type-C
| 1,118,000 元
| 20S Signature 車型亦可加價 1 萬元升級 Carbon Edition 套件
l 智慧型頭燈 (ALH) l 酒韻紅真皮座椅
l 爍黑車外後視鏡 l 爍黑鋁合金輪圈
Mazda CX-3 外觀設計忠於 Kodo 的核心精神，除了體現富含生命力的動態之美，承襲日式極簡美學、摒棄多餘綴飾，只為了讓車身比例臻於完美。透過職人雙手，精雕出深具力道的簡約線條，形塑 Mazda CX-3 的強勁姿態。24 年式 Mazda CX-3 導入全新 20S Vivid Edition 車型，在車輛內外觀皆採用最能彰顯車主自我風格與個人品味的雙色搭配，不僅車頭經典魂動之翼採用爍黑設計，結合 Vivid Edition 專屬曜黑懸浮式車頂、曜黑後視鏡、曜黑環車護板及雙色 18 吋鋁圈，展現超群出眾的獨特魅力及讓人難以忽視的個性主張；內裝配置 Vivid Edition 專屬藍黑雙色內飾搭配麂皮質感運動化座椅，輔以 Vivid Edition 別出新彩的專屬新車色天際灰 (Aero Grey) ，魅力風範由內至外自然流露，也體現 Mazda CX-3 車主不隨波逐流的自信風采。
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