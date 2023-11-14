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台南擔仔麵歡慶30週年 全新頂級「台南阿舍菜」上桌

▲台南擔仔麵歡慶30週年，即日起推出全新頂級「台南阿舍菜」系列，圖為招牌大菜「阿舍鍋」，每天限量10鍋接受預訂。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.14)
▲台南擔仔麵歡慶30週年，即日起推出全新頂級「台南阿舍菜」系列，圖為招牌大菜「阿舍鍋」，每天限量10鍋接受預訂。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.14)

記者金武鳯/台中報導

創立於1993年的「台中大墩路台南擔仔麵」，今年迎來創業30週年大慶，推出全新頂級「台南阿舍菜」系列菜色，其中招牌大菜「阿舍鍋」，採用頂級新鮮食材，作工繁複，每天開放限量預購。此外，台南擔子麵也宣布，禮聘了「法國藍帶美食協會亞太區最高榮譽會長」，有著「台灣食神」美譽的梁幼祥擔任餐飲首席顧問。

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台南擔子麵走過30年時光，其間在疫情最嚴峻時，新任董事長、「船老大」陳啟禎 資數千萬重新裝潢外，更更持續堅持將傳統的經典美味的精緻化，還延攬原台北101大樓86層景觀餐廳、總統級的國宴料理主廚群與經營團隊原班人馬進駐。

▲台南擔仔麵今天歡慶創業30週年，並宣布推出 全新頂級「台南阿舍菜」系列。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.14)
▲台南擔仔麵今天歡慶創業30週年，並宣布推出 全新頂級「台南阿舍菜」系列。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.14)
新廚藝團隊包含原台北101大樓86層景觀餐廳總經理周文全，重金禮聘的國內唯一近50年資歷的法式料理教父「阿章師」林炳彰，結合林清德、瓦歷斯.張、與鍾志成師傅等名廚齊聚膳廚，不僅保留並升級如手工蝦捲、花枝丸及傳香佛跳牆等，這些傳承一甲子的經典美食，更引進了源自台北101時期，讓國際貴賓讚不絕口的跨界創意料理，讓「台中大墩路 台南擔仔麵」的精緻頂級美饌，在疫情過後迅速成為大中部地區，政商名流與老饕趨之若鶩的台式頂級美食首選。

至於推出「台南阿舍菜」系列歡慶創業30周年，有其源由。原來董事長「船老人」陳啟禎是台南人，也是出身自曾獲米其林一星的「台北華西街台南擔仔麵」，正巧今天主持創業30週年大慶，有台灣食神封號的梁幼祥也出生台南，兩人在討論30週年大慶將推出的招牌新菜色時，有志一同，採納了梁幼祥極具創意的「台南阿舍菜」概念。

▲台南擔仔麵歡慶30週年，即日起推出全新頂級「台南阿舍菜」系列菜色，圖為「羊肚菌笙茸螺頭鮮雞湯」，湯頭鮮甜可口。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.14)
▲台南擔仔麵歡慶30週年，即日起推出全新頂級「台南阿舍菜」系列菜色，圖為「羊肚菌笙茸螺頭鮮雞湯」，湯頭鮮甜可口。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.14)
梁幼祥說，「台南阿舍菜」源自於台灣昔日有「一府二鹿三艋舺」的諺語，台南府城自古即是為台灣最早開墾的地區，也是早期政商雲集之處，也造就許多商賈與書香之家，他們往往非常講究生活品質與精緻的餐飲文化，當時閩南人即以「阿舍」通稱，意即懂得品味頂級享受的富貴人家。

「阿舍」一詞隨即啟發了雖然師承正統法式料理，卻在廚藝上各種菜系多有鑽研的阿章師，花了好幾個月的時間來研發與嘗試，終於在「台中大墩路 台南擔仔麵」創業30週年大慶之際，隆重推出全台僅此一家、獨一無二以最高檔食材精心烹調的「台南阿舍菜」系列菜色。其中非吃不可的兩道菜品，其一是阿章師採用升級版的頂級新鮮食材，諸如日本干貝、新鮮鮑魚、烏參和花菇等十餘類烹調的「阿舍鍋」，類似港式盤菜，以重現講究品味的「台南阿舍」專用美膳，由於做工繁複且食材取得不易，可說是「台南阿舍菜」系列的招牌大菜。

另一個同樣是獨門專膳的「羊肚菌笙茸螺頭鮮雞湯」，嚴選現宰放山土雞，搭配已經熬製超過十二小時的純老母雞湯，再加入珍貴食材羊肚菌、野生竹笙、日本極品松茸及紅螺頭肉等，佐以金華火腿冶於一爐，才能夠熬煮出這一鍋超高檔養生雞湯。

台南擔仔麵表示，創業30週年頂級「台南阿舍菜」系列桌菜，因為食材都是嚴選最頂級的稀有珍貴食材，推出後勢必造成懂吃的高品味老饕們搶購，因此將採取限時限量方式預訂，其中「阿舍鍋」每日限量十鍋，15日起開放預約訂購，最慢取貨前2天預約，回饋優惠價價3980元，外帶砂鍋另計價。


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