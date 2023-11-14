▲助植物人圓滿善終！　大林慈濟與創世斗六安養院簽署合作意向書　

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植物人仍會進行醫療行為 推動安寧完成善終創世基金會附設斗六植物人安養院院長張曉蓉表示，目前創世的植物人在遇到狀況時，還是會從事醫療行為，送醫或治療，然後再回到創世，而如何在這最後一站，讓院民善終，是我們現在想要努力的事情，希望結合慈濟一起來推動安寧，讓院民可以善終，讓家屬安心。
大林慈濟醫院安寧緩和醫療科、心蓮病房主任孔睦寰醫師則表示，此次合作，希望能為植物人朋友，提供醫療和照顧上的協助，讓他們在生命的最後一段時間能更有生活品質，更圓滿、順利。很感謝創世給我們這個挑戰和機會，未來希望可以一起來幫助這些很需要幫助的病人，還有他們的家人。
簽署合作意向書 讓末期病人身心舒適此次合作意向書由大林慈濟醫院副院長林名男及創世基金會附設斗六植物人安養院院長張曉蓉分別代表簽署，未來合作內容包括由大林慈濟醫院提供安寧緩和醫療臨床照護、安寧緩和醫療暨病人自主線上諮詢、辦理訓練課程、推廣教育及臨床相關實務研習，而創世斗六院則提供轉介末期病患、協辦訓練課程、推廣教育及臨床相關實務研習。
在簽署結束後，院方特別邀請創世人員參觀心蓮（安寧）病房空間，傳遞心蓮病房在安寧緩和醫療的努力與成果，例如設置佛堂、禱告室，滿足病患、家屬的靈性需求，設置洗澡設備，讓末期病人也能享受泡澡的身心舒適。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59880
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